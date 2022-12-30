30 декабря
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Здоровье

Грипп может привести к инфаркту или инсульту, заявила иммунолог

Грипп может привести к инфаркту, инсульту, воспалению легких или менингоэнцефалитам. Об этом ura.ru заявила иммунолог, доктор медицинских наук Зоя Скорпилева.

Сердце.
Сердце.
СС0.

К летальному исходу после гриппа могут привести менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения, а также «присоединение вторичной флоры с воспалением легких».

«Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течение двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа», — подчеркивает эксперт.

Чтобы защититься от таких последствий, следует сделать прививку, утверждает Скорпилева.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что грипп дает серьезные осложнения.

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