«Грипп тоже не дремлет». Российский иммунолог оценил вероятность «симбиоза» привычной вирусной инфекции и ковида

Ученый пояснил, что в России пандемия COVID-19 может совпасть с ежегодной эпидемией гриппа. Вспышки ОРВИ как правило проходят в январе, феврале и марте.
«Сейчас же разгар гриппа, но пока мы этого не замечаем. Видимо, потому что идет легкий штамм вируса. Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если „симбиоз“ коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», — рассказал Черешнев радио Sputnik.
Он считает, что масочный режим — это одна из важнейших причин, по которой волна гриппа до сих пор не накрыли страну, поэтому его отмена будет весьма несвоевременной.
«Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет», — подчеркнул иммунолог.