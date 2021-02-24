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Здоровье

«Грипп тоже не дремлет». Российский иммунолог оценил вероятность «симбиоза» привычной вирусной инфекции и ковида

О том, насколько велик риск для россиян оказаться среди двух огней — в ситуации двух эпидемий одновременно, а также о том, как защититься от возбудителей двух воздушно-капельных инфекций в интервью радио Sputnik рассказал академик Российской академии наук, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
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Ученый пояснил, что в России пандемия COVID-19 может совпасть с ежегодной эпидемией гриппа. Вспышки ОРВИ как правило проходят в январе, феврале и марте.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
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«Сейчас же разгар гриппа, но пока мы этого не замечаем. Видимо, потому что идет легкий штамм вируса. Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если „симбиоз“ коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое — январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно», — рассказал Черешнев радио Sputnik.

Простуда, грипп. Лекарства.
Простуда, грипп. Лекарства.
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Он считает, что масочный режим — это одна из важнейших причин, по которой волна гриппа до сих пор не накрыли страну, поэтому его отмена будет весьма несвоевременной.

«Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет», — подчеркнул иммунолог.

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