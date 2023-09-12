Всем известно, что с наступлением холодов волосы становятся сухими, начинают сечься и истончаться. Эксперт рассказал, что сделать, чтобы минимизировать этот процесс.

Первое - сбалансированная диета с витаминами и минералами.

Также нужно использовать шампунь, в составе которого находится гвоздика. Она обладает противогрибковыми свойствами. Шампунь будет актуален девушкам с жирной кожей головы.

Отмечается, что физические нагрузки тоже благоприятно влияют не только на волосы, но и на общее физическое здоровье.

В холодное время нужно надевать головные уборы и использовать увлажняющие средства.

Главной причиной может быть нехватка нехватка железа и витамина D.

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