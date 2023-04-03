Грязь и антисанитария. Мать с ребенком пожаловалась на условия детской больницы в Барнауле

Женщина рассказывает, что у ее ребенка 2 апреля появилась высокая температура — 39 градусов. Ее вместе с младенцем положили в Детскую городскую больницу № 2 на улице Попова, 31.
По словам женщины, ее отказались класть в послеродовое отделение. Положили к детям постарше.
Женщина была поражена условиями палаты. Покрытие пола вздулось в некоторых местах. По углам собралась грязь, пыль, паутина. Раковина умывальника также была грязной.
Барнаульцы в комментарий осудили женщину за ее недовольство. По их словам, в больнице сделали ремонт, а грязь можно было убрать самим:
«Ремонт сделали. Вы бы видели как там раньше было. А сейчас вообще красота».
«Раковину и столешницу могли и сами помыть. Мусор незачем бросать. Прям нашли 5 звездочный отель».
«Вы плохих больниц не видели еще)».
«Еще цивильно стало. 13 лет назад лежали с дочерью, больница была как после бомбежки, от окон дуло жутко».