3 апреля
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Здоровье

Грязь и антисанитария. Мать с ребенком пожаловалась на условия детской больницы в Барнауле

Женщина с двухнедельным ребенком пожаловалась на условия Детской городской больницы № 2. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Детская городская больница №2
Детская городская больница №2
Инцидент Барнаул

Женщина рассказывает, что у ее ребенка 2 апреля появилась высокая температура — 39 градусов. Ее вместе с младенцем положили в Детскую городскую больницу № 2 на улице Попова, 31.

По словам женщины, ее отказались класть в послеродовое отделение. Положили к детям постарше.

Женщина была поражена условиями палаты. Покрытие пола вздулось в некоторых местах. По углам собралась грязь, пыль, паутина. Раковина умывальника также была грязной.

Барнаульцы в комментарий осудили женщину за ее недовольство. По их словам, в больнице сделали ремонт, а грязь можно было убрать самим:

«Ремонт сделали. Вы бы видели как там раньше было. А сейчас вообще красота».

«Раковину и столешницу могли и сами помыть. Мусор незачем бросать. Прям нашли 5 звездочный отель».

«Вы плохих больниц не видели еще)».

«Еще цивильно стало. 13 лет назад лежали с дочерью, больница была как после бомбежки, от окон дуло жутко».

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