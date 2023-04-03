Грязь и антисанитария. Мать с ребенком пожаловалась на условия детской больницы в Барнауле

Женщина с двухнедельным ребенком пожаловалась на условия Детской городской больницы № 2. Об этом сообщает «Инцидент Барнаул».

Женщина рассказывает, что у ее ребенка 2 апреля появилась высокая температура — 39 градусов. Ее вместе с младенцем положили в Детскую городскую больницу № 2 на улице Попова, 31.

По словам женщины, ее отказались класть в послеродовое отделение. Положили к детям постарше.

Женщина была поражена условиями палаты. Покрытие пола вздулось в некоторых местах. По углам собралась грязь, пыль, паутина. Раковина умывальника также была грязной.

Барнаульцы в комментарий осудили женщину за ее недовольство. По их словам, в больнице сделали ремонт, а грязь можно было убрать самим: