Губернатор Томенко обсудил с президентом состояние здравоохранения

Как сообщает пресс-служба губернатора, открывая заседание, Владимир Путин отметил устойчивый рост продолжительности жизни населения. За последние пять лет этот показатель вырос с 70,9 до 73,6 лет. При этом 60% россиян высоко оценивают качество оказываемых медицинских услуг.

Но есть, безусловно, и проблемы. Одна из главных — дефицит кадров, который особо ощущается в первичном медицинским персонале.

По итогам Госсовета принята программа мероприятия для улучшения этой ситуации и модернизации первичной медико-санитарной помощи.

Любопытно, что накануне заседания Виктор Томенко на своей страничке в Инстаграм опубликовал пост, в котором сообщил, что здравоохранение в сельской местности региона постепенно расширяется и улучшаются. Появляются новые ФАПы -. Только за этот год их будет 17. А до 2024 года будет построено и открыто 132 фельдшерско-акушерских пункта.

Решается и проблема дефицита кадров. До 2024 года из медколледжей края будет выпущено 1800 молодых фельдшеров. Сегодня дефицит фельдшеров в крае составляет 200 человек, подчеркивает глава региона.