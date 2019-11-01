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1 ноября 11°C

Губернатор Томенко обсудил с президентом состояние здравоохранения

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 октября принял участие в заседании Госсовета на тему развития здравоохранения, которое провел президент страны Владимир Путин.

Кадр из клипа рубцовской городской больницы №2.
Кадр из клипа рубцовской городской больницы №2.
Скриншот видео канала "Городская больница N 2, г. Рубцовск" на youtube.com

Как сообщает пресс-служба губернатора, открывая заседание, Владимир Путин отметил устойчивый рост продолжительности жизни населения. За последние пять лет этот показатель вырос с 70,9 до 73,6 лет. При этом 60% россиян высоко оценивают качество оказываемых медицинских услуг.

Но есть, безусловно, и проблемы. Одна из главных — дефицит кадров, который особо ощущается в первичном медицинским персонале.

По итогам Госсовета принята программа мероприятия для улучшения этой ситуации и модернизации первичной медико-санитарной помощи.

Любопытно, что накануне заседания Виктор Томенко на своей страничке в Инстаграм опубликовал пост, в котором сообщил, что здравоохранение в сельской местности региона постепенно расширяется и улучшаются. Появляются новые ФАПы -. Только за этот год их будет 17. А до 2024 года будет построено и открыто 132 фельдшерско-акушерских пункта.

Решается и проблема дефицита кадров. До 2024 года из медколледжей края будет выпущено 1800 молодых фельдшеров. Сегодня дефицит фельдшеров в крае составляет 200 человек, подчеркивает глава региона.

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