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Здоровье

Губительные «обнимашки»: главврач Коммунарки объяснил, почему растет количество заболевших коронавирусом

Главный врач ковидного госпиталя в Москве на Коммунарке Денис Проценко в интервью РИА «Новости» пояснил, почему растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По его мнению, люди пренебрегают мерами безопасности и гигиены.

Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
Владимир Путин и главврач больницы Денис Проценко.
kremlin.ru

Главврач отметил, что нагрузка на московский госпиталь значительно выросла, разворачиваются дополнительные койки. 37 человек находятся на ИВЛ, 28 из них — люди старше 60 лет.

Проценко заявил, что к росту заболеваемости привели множество факторов.

«Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования», — сказал он.

Врач напомнил, что дети вернулись в школу, а многие взрослые перешли с удаленной работы на офисную. И чаще всего они находятся в коллективе без масок и без соблюдения социальной дистанции. Все эти факторы способствуют распространению болезни.

По его словам, врачи надеются на исправление ситуации путем массовой вакцинации населения.

«Очень надеемся, что вакцинация — это один из инструментов, который нам позволит справиться. Вакцинация и иммунизация. Иммунизация может быть как вследствие вакцинации, так и вследствие болезни», — отметил Проценко.

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