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Здоровье

Хирург впервые провел операцию удаленно через интернет

В Китае впервые провели операцию на человеческом мозге, во время которой хирург находился за три тысячи километров от пациента. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на информационный портал China Global Television Network.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

16 марта в китайском городе Санья хирург Линг Жипей подключился к экранам, установленным в операционной палате больного. Благодаря специальным устройствам он установил в мозг неназванного пациента имплантат для глубокой стимуляции органа — чип, используемый для определения состояния пациента с болезнью Паркинсона.

Операция длилась около трех часов. Линг Жипей управлял процессами «в режиме реального времени», используя интернет на мобильном телефоне. «Сеть 5G позволила избежать зависаний изображения или задержки от дистанционного управления, проявляющейся при работе с 4G», — заявил хирург.

После операции пациент быстро пришел в себя и сообщил хирургу, что чувствует себя хорошо.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее неврологическое заболевание, вызванное разрушением и гибелью нейронов. Чип, вживленный в орган пациента, позволяет контролировать и подавлять негативные симптомы болезни.

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