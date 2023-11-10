Ходьба пингвинчиком. Алтайский травматолог рассказал о том, как не стать жертвой гололеда

Опасный ноябрь
Ноябрь оказался особенно травмоопасным в этом году. С 1 по 8 ноября в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи зафиксировали 369 человек, получивших различные повреждения из-за гололеда. В приемный покой больницы обратилось 178 пострадавших, 50 пациентам потребовалась госпитализация. А непосредственно в травмпункт пришли или были доставлены более 190 человек.
Оно и неудивительно, ведь погода в ноябре оказалась особенно непредсказуемой. Днем столбики термометров поднимаются до +3...+5 градусов, отчего лед и снег начинают таять. А ночью, наоборот, холодает, и образовавшиеся лужи застывают.
Пик обращений пришелся на 7 ноября, когда люди после праздничных дней вышли на работу, рассказывают в пресс-службе БСМП. В этот день в приемное отделение с травмами из-за гололеда обратились 56 человек — это самое большое количество пострадавших в отделении за последнее время. В травмпункте же помощь потребовалась 45 пациентам.
В зоне риска
Самые частые травмы при падении в гололед — это ушибы и растяжения, рассказывает Константин Карапыш. На втором месте по распространенности - переломы лучевой кости, ребер, лодыжки и голеностопного сустава. А старшее поколение нередко получает перелом шейки бедра.
Гололедица особенно опасна для детей, пожилых и больных с остеопорозом. У первых еще недостаточно окрепли кости, а у вторых плотность костей снижена в связи с возрастом или болезнью, поэтому риск перелома очень высок.
Аккуратная ходьба
Обезопасить себя во время гололеда не самая простая задача. Однако есть правила, которые могут снизить вероятность падения и получения травмы. В первую очередь, нужно передвигаться неспешно и осторожно, избегая наклонных поверхностей. Самый лучший способ — ходить вперевалку, мелкими шажками, как пингвины. Это способствует большей устойчивости и не дает ногам разъехаться.
При ходьбе руки лучше вытащить из карманов. Ведь при падении они могут пострадать в первую очередь. Это чревато перелом ключицы, плечевой кости и локтевого отростка локтевой кости.
Во время гололеда пожилым людям рекомендуется не выходить из дома без особой причины. Если же все-таки пришлось выйти на улицу, то им стоит иметь при себе трость или другой предмет для опоры.
Влюбленным парам стоит чаще гулять за руки — так один человек сможет удержать второго при падении. Однако ходить вместе тоже стоит аккуратно, ведь падающий может повлечь за собой партнера.
Шапка всему голова
Предотвратить получение травмы поможет правильно подобранная обувь. Она должна быть на плоской нескользящей подошве и достаточно гибкой, чтобы человек мог свободно двигаться.
Подошва должна быть антискользящей из морозостойкого материала, а протектор с глубоким рисунком, как у автомобильных шин.
«В прошлом году к нам поступало большое число подростков и молодых людей. Несмотря на холода, они продолжали ходить в тонких кедах и кроссовках, отчего и падали», - рассказывает врач.
Теплая одежда тоже может защитить от повреждений. Шапка смягчит удар при падении, а перчатки уберегут руки от острых льдинок.
Падать надо уметь
Если вы поскользнулись, то нужно расставить руки в стороны и активно махать ими — чем больше амплитуда, тем выше шанс удержаться. По возможности нужно ухватиться за поручень, стену или забор.
При падении лучше всего попытаться максимально сгруппироваться: голову максимально притянуть к груди, локти прижать к телу, ноги согнуть. Падать лучше всего на бок. А вот махать руками уже бессмысленно — стоит довериться судьбе и просто упасть.
«Однако не у всех получается правильно падать. Ведь, как правило, человек поскальзывается неожиданно и не успевает вовремя среагировать. Проще всего спортсменам. Благодаря тренировкам, у них хорошая координация, они лучше держат равновесие. А еще знают, как упасть так, чтобы не получить травму», - отмечает Константин Карапыш.
Ушиб или перелом?
После падения нужно внимательно прислушаться к своим ощущениям. Вставать стоит тогда, когда вы точно уверены, что у вас ничего не болит.
В случае травмы самостоятельно отличить ушиб от перелома не всегда возможно. Ведь поврежденная часть тела одинаково отекает, кожа синеет, появляется болезненность. Поэтому пострадавшему нужно сразу обратиться к врачу, который после диагностики точно скажет, есть перелом у человека или это простой ушиб.
От вида и степени травмы будет зависеть лечение и время восстановления. Так поврежденная лодыжка без смещения будет заживать шесть недель, независимо от возраста пациента. А вот при оскольчатом переломе человеку может потребоваться оперативное вмешательство и долгая реабилитация.