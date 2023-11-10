Ходьба пингвинчиком. Алтайский травматолог рассказал о том, как не стать жертвой гололеда

После бабьего лета наступили осенние заморозки, и дороги оказались скованы льдом. Всего за неделю жертвами гололеда стали около 370 человек — столько обратилось в Краевую больницу скорой медицинской помощи Барнаула. Заведующий травмпунктом БСМП Константин Карапыш рассказал altapress.ru, как избежать травм и научиться правильно падать.

Опасный ноябрь

Ноябрь оказался особенно травмоопасным в этом году. С 1 по 8 ноября в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи зафиксировали 369 человек, получивших различные повреждения из-за гололеда. В приемный покой больницы обратилось 178 пострадавших, 50 пациентам потребовалась госпитализация. А непосредственно в травмпункт пришли или были доставлены более 190 человек.

Оно и неудивительно, ведь погода в ноябре оказалась особенно непредсказуемой. Днем столбики термометров поднимаются до +3...+5 градусов, отчего лед и снег начинают таять. А ночью, наоборот, холодает, и образовавшиеся лужи застывают.

Пик обращений пришелся на 7 ноября, когда люди после праздничных дней вышли на работу, рассказывают в пресс-службе БСМП. В этот день в приемное отделение с травмами из-за гололеда обратились 56 человек — это самое большое количество пострадавших в отделении за последнее время. В травмпункте же помощь потребовалась 45 пациентам.

Травматизм в гололед Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи

В зоне риска

Самые частые травмы при падении в гололед — это ушибы и растяжения, рассказывает Константин Карапыш. На втором месте по распространенности - переломы лучевой кости, ребер, лодыжки и голеностопного сустава. А старшее поколение нередко получает перелом шейки бедра.

Гололедица особенно опасна для детей, пожилых и больных с остеопорозом. У первых еще недостаточно окрепли кости, а у вторых плотность костей снижена в связи с возрастом или болезнью, поэтому риск перелома очень высок.

Травматизм в гололед Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи

Аккуратная ходьба

Обезопасить себя во время гололеда не самая простая задача. Однако есть правила, которые могут снизить вероятность падения и получения травмы. В первую очередь, нужно передвигаться неспешно и осторожно, избегая наклонных поверхностей. Самый лучший способ — ходить вперевалку, мелкими шажками, как пингвины. Это способствует большей устойчивости и не дает ногам разъехаться.

При ходьбе руки лучше вытащить из карманов. Ведь при падении они могут пострадать в первую очередь. Это чревато перелом ключицы, плечевой кости и локтевого отростка локтевой кости.

Во время гололеда пожилым людям рекомендуется не выходить из дома без особой причины. Если же все-таки пришлось выйти на улицу, то им стоит иметь при себе трость или другой предмет для опоры.

Влюбленным парам стоит чаще гулять за руки — так один человек сможет удержать второго при падении. Однако ходить вместе тоже стоит аккуратно, ведь падающий может повлечь за собой партнера.

Снег и гололед в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Шапка всему голова

Предотвратить получение травмы поможет правильно подобранная обувь. Она должна быть на плоской нескользящей подошве и достаточно гибкой, чтобы человек мог свободно двигаться.

Подошва должна быть антискользящей из морозостойкого материала, а протектор с глубоким рисунком, как у автомобильных шин.

«В прошлом году к нам поступало большое число подростков и молодых людей. Несмотря на холода, они продолжали ходить в тонких кедах и кроссовках, отчего и падали», - рассказывает врач.

Теплая одежда тоже может защитить от повреждений. Шапка смягчит удар при падении, а перчатки уберегут руки от острых льдинок.

Девушка. Снег. Зима. CC0.

Падать надо уметь

Если вы поскользнулись, то нужно расставить руки в стороны и активно махать ими — чем больше амплитуда, тем выше шанс удержаться. По возможности нужно ухватиться за поручень, стену или забор.

При падении лучше всего попытаться максимально сгруппироваться: голову максимально притянуть к груди, локти прижать к телу, ноги согнуть. Падать лучше всего на бок. А вот махать руками уже бессмысленно — стоит довериться судьбе и просто упасть.

«Однако не у всех получается правильно падать. Ведь, как правило, человек поскальзывается неожиданно и не успевает вовремя среагировать. Проще всего спортсменам. Благодаря тренировкам, у них хорошая координация, они лучше держат равновесие. А еще знают, как упасть так, чтобы не получить травму», - отмечает Константин Карапыш.

Снег и гололед в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

Ушиб или перелом?

После падения нужно внимательно прислушаться к своим ощущениям. Вставать стоит тогда, когда вы точно уверены, что у вас ничего не болит.

В случае травмы самостоятельно отличить ушиб от перелома не всегда возможно. Ведь поврежденная часть тела одинаково отекает, кожа синеет, появляется болезненность. Поэтому пострадавшему нужно сразу обратиться к врачу, который после диагностики точно скажет, есть перелом у человека или это простой ушиб.

От вида и степени травмы будет зависеть лечение и время восстановления. Так поврежденная лодыжка без смещения будет заживать шесть недель, независимо от возраста пациента. А вот при оскольчатом переломе человеку может потребоваться оперативное вмешательство и долгая реабилитация.