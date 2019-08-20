Худрук «Ленкома» Марк Захаров попал в реанимацию

«Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление легких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан. Мы надеемся, что <Захаров> отделался легким испугом», — сказал он.
По словам директора театра, врачи считают, что Захаров может быть выписан из больницы в течение двух-трех дней.
Между тем телеканал РЕН ТВ сообщил, что 85-летний худрук театра «Ленком» находится в реанимации. По предварительным данным, у него диагностировали двустороннее воспаление легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — Театр «Ленком»).
С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро» <пьеса посвящена Андрею Миронову>, «Шут Балакирев», «Вишневый сад», «Женитьба», «Пер Гюнт».
Среди его кинорежиссерских работ — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви».