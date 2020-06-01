Хватит на год вперед. Россия больше не будет покупать маски у Китая

Россия не планирует больше закупать маски в Китае, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. Однако договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется.

«Мы договорились с коллегами из Китая о следующем — что на сегодняшний день нам больше закупать средств индивидуальной защиты не нужно», — поделился министр.

Он уверен, что даже если осенью придет вторая волна эпидемии, к этому времени Россия сформирует собственные запасы. «На год вперед хватит», — сказал Мантуров.

По его словам, Россия увеличила производство по всем средствам индивидуальной защиты: антисептики, перчатки, респираторы, защитные очки, бахилы, халаты и другие.

«Я думаю, что мы точно закупать больше не будем. Но договоренность возобновить поставки в случае необходимости у нас при этом сохраняется», — добавил министр.