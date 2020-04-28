В период пандемии люди, имеющие домашних животных, переживают за жизнь питомцев. Особенно, когда в сети активно публикуют фотографии собак и кошек в марлевых повязках. Татьяна Сафьянова, заведующая кафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии АГМУ, рассказала altapress.ru, могут ли животные быть переносчиками коронавирусной инфекции и какими способами лучше всего обезопасить своих любимцев.

Животные и COVID-19

— Могут ли животные заразиться COVID-19?

— Впервые сообщения о том, что животное стало жертвой коронавирусной инфекции, появились в Гонконге, где обитающий в одном помещении со своей хозяйкой померанский шпиц показал наличие у него в организме «слабо позитивного» результата на коронавирус.

Результаты тестирования были опубликованы Департаментом сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы Гонконга 28 февраля, однако тогда ученые еще не могли определить, действительно ли животное было заражено.

Другой случай, вызвавший опасение хозяев, связан с немецкой овчаркой, у которой также подозревали коронавирус. Никаких патологических симптомов у собаки не оказалось, и другие собаки, контактировавшие с ней, не были заражены.

Кошки и собаки. СС0

Вывод напрашивается сам собой: подтвержденных исследований о том, что домашние животные могут быть переносчиками опасного вируса COVID-19 и заразить окружающих людей, нет.

Больше половины представителей вида кошек подвержены заражению другим коронавирусом — Feline Coronavirus, FCoV. Бессимптомные носители — инфицированные животные, которые представляют собой угрозу для других, но при этом сами не болеют.

Также очень важно понимать, что разновидность коронавируса, опасного для собак, не угрожает кошкам, и наоборот.

Кошка и собака. СС0

— Каким путем они могут заразиться?

— Животные могу заразиться через пищу и испражнения. Заключается это в слизывании или вдыхании частичек фекалий, содержащих возбудителя. Инфицирование таким образом происходит при отсутствии нормальной гигиены в помещении, где содержится несколько питомцев.

Также вирус можно получить при тесном контакте котят с больной матерью и во время вязки с носителем инфекции.

Животное заболеть при общении с владельцем практически не может. Процент заражения подобным образом очень низок. Вероятность принести инфекцию на руках или одежде ничтожна мала.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

Меры безопасности для домашних питомцев

— Как уберечь животных от инфицирования коронавирусом?

— Обезопасить своего питомца вполне возможно. Особенно эта информация актуальна для собачников, ведь ежедневные прогулки никто не отменял.

Нужно контролировать гигиену домашних животных, а также держать дистанцию. Скопление людей провоцирует распространение вируса. Сильному и здоровому животному ничто не угрожает, а при слабом иммунитете вероятность заболеть достаточно высокая.

Настоятельно рекомендуется не игнорировать вакцинацию и другие профилактические меры, предлагаемые ветеринарией. При малейших подозрениях на вирусную инфекцию следует обратиться за помощью к специалисту и соблюдать его рекомендации.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

— ВОЗ советует людям чаще мыть руки. Что делать с лапами животных?

— После прогулки лапы животных нужно мыть с использованием проточной воды и специальных шампуней в обязательном порядке. Всегда.

Не нужно протирать лапы антисептиком или спиртом — так можно только навредить питомцу.

— В социальных сетях много фотографий животных в масках. Нужны ли они им?

— Надевать маску, к примеру на собаку, — это пытка для нее. Ведь эти животные воспринимают мир через запахи. Такая практика может стать причиной высокого стресса. А, как известно, стресс сильно снижает иммунитет. Поэтому ветеринары советуют не прибегать к подобным мерам.

Медицинская маска. Altapress.ru.

Кто находится в зоне риска

— Долго ли животное остается заразным после болезни?

— У некоторых животных иммунитет сразу же борется с вирусом. Они здоровы и не выделяют вирус во внешнюю среду. У части животных отмечается бессимптомное носительство. Его жизни ничто не угрожает, но оно является пожизненным носителем, выделяет вирус с фекалиями и может заразить других.

— У кого вероятность заразиться COVID-19 выше — у привитого или непривитого животного?

— Новый коронавирус пока мало изучен. Для известных науке разновидностей существуют вакцины. Все они сегодня поливалентны и защищают сразу от нескольких возможных заболеваний. Поэтому очень важно прививать своих питомцев.

Лапки кошки. СС0

— У людей в зоне риска пожилые. А у животных?

— Если говорить об уже известных коронавирусных инфекциях у животных, то в группе риска находится молодая возрастная категория. Так, кошки в возрасте от 3 месяцев до 3 лет заболевают намного чаще, чем взрослые питомцы.

— Делают ли животным анализ на коронавирус?

— Тесты на коронавирус для животных существуют пока только для научных исследований.

Барнаульские кошки и собаки. Михаил Хаустов

Человек и животные

— Может ли человек заразиться от животного? Как это происходит?

— Есть коронавирус собак, который грозит им диареей, или коронавирус кошек, вызывающий инфекционный перитонит. Эти вирусы не заразны для человека.

По актуальным данным ВОЗ, пока нет доказательств, что люди могут заразиться COVID-19 от собаки или кошки. Нет также оснований думать, что животные — переносчики данного вируса. Тем не менее все же существует риск того, что питомец может заболеть после тесного контакта с больным хозяином.

Коровы. Животноводство. СС0

— Можно ли заразиться через мясо животных?

— Коронавирусная инфекция крупного рогатого скота — остропротекающая болезнь, характеризую­щаяся поражением желудочно-кишечного тракта и нередко рес­пираторных органов у молодняка.

Вирус имеет общий антиген с коронавирусами человека. Но передача такого вируса от скота возможна только овцам. Поэтому заразиться через мясо человек не может.