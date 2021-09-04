«И напали жижка с почесухой». Как в старину называли распространенные болезни и недуги

1 Грудница

Грудницей предки называли мастит, или воспаление молочной железы у женщин. Заболевание часто проявляется во время грудного вскармливания или из-за гормонального расстройства. Возраст, в котором проявляется нарушение, колеблется от 15 до 45 лет.