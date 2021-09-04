«И напали жижка с почесухой». Как в старину называли распространенные болезни и недуги

Грудницей предки называли мастит, или воспаление молочной железы у женщин. Заболевание часто проявляется во время грудного вскармливания или из-за гормонального расстройства. Возраст, в котором проявляется нарушение, колеблется от 15 до 45 лет.
Жижкой называют прыщ на губах и языке.
Сучье вымя — устаревшее название диагноза «гидраденит». Оно проявляется острым воспалением потовых желез. Возникает проблема при ослабленном иммунитете, эндокринных нарушениях.
Червухой раньше называли диарею, сопровождающуюся сильными болями в животе.
Сейчас специалисты называют грудную жабу стенокардией. Вероятно, свое прежнее название диагноз получил из-за жгучего, сдавливающего ощущения в груди.
Почесуха — это зуд и чесотка. Заболевание проявляется мелкими волдырями на коже, внешне напоминающими крошечные узелки. Страдают почесухой как дети, так и взрослые.
Перхуй означает кашель с одышкой. Он может быть сухим, влажным, возникать из-за простуды и в отдельных случаях быть признаком туберкулеза.
Падучей прародители именовали эпилепсию. Это хроническое заболевание, при котором внезапно возникают приступы судороги. Отметим, что древние греки считали падучую божественной болезнью и нарекли ее Геркулесовой.
Такое прозвище славяне дали трещинам, но ступнях. Возникали вороньи сапоги часто, поскольку крестьяне часто ходили босиком. Подошвы становились черными от земли и обезвоженными.
Так называли отек и застой крови в венах соска зрительного нерва. Часто проблема свидетельствует о внутричерепном давлении.
Такое «звание» получали те, кто хромал и передвигался с костылем.