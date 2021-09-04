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Здоровье

«И напали жижка с почесухой». Как в старину называли распространенные болезни и недуги

Осень — пора назойливого гриппа и обострения коронавируса. Чтобы «разрядить» эпидобстановку, altapress.ru вспомнил 11 старых названий неприятных болячек. А вы знаете, что такое червуха?

Простуда. Насморк.
Простуда. Насморк.
СС0
1 Грудница

Грудницей предки называли мастит, или воспаление молочной железы у женщин. Заболевание часто проявляется во время грудного вскармливания или из-за гормонального расстройства. Возраст, в котором проявляется нарушение, колеблется от 15 до 45 лет.

Женская грудь.
Женская грудь.
СС0.
2 Жижка

Жижкой называют прыщ на губах и языке.

Рот, губы.
Рот, губы.
СС0
3 Сучье вымя

Сучье вымя — устаревшее название диагноза «гидраденит». Оно проявляется острым воспалением потовых желез. Возникает проблема при ослабленном иммунитете, эндокринных нарушениях.

Женщина. Подмышки.
Женщина. Подмышки.
ССО
4 Червуха

Червухой раньше называли диарею, сопровождающуюся сильными болями в животе.

Боль в животе
Боль в животе
СС0
5 Грудная жаба

Сейчас специалисты называют грудную жабу стенокардией. Вероятно, свое прежнее название диагноз получил из-за жгучего, сдавливающего ощущения в груди.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com
6 Почесуха

Почесуха — это зуд и чесотка. Заболевание проявляется мелкими волдырями на коже, внешне напоминающими крошечные узелки. Страдают почесухой как дети, так и взрослые.

Уход за кожей
Уход за кожей
ССО
7 Перхуй

Перхуй означает кашель с одышкой. Он может быть сухим, влажным, возникать из-за простуды и в отдельных случаях быть признаком туберкулеза.

Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com
8 Падучая

Падучей прародители именовали эпилепсию. Это хроническое заболевание, при котором внезапно возникают приступы судороги. Отметим, что древние греки считали падучую божественной болезнью и нарекли ее Геркулесовой.

Человек. Боль.
Человек. Боль.
CCO.
9 Вороньи сапоги

Такое прозвище славяне дали трещинам, но ступнях. Возникали вороньи сапоги часто, поскольку крестьяне часто ходили босиком. Подошвы становились черными от земли и обезвоженными.

Ноги. Стопы.
Ноги. Стопы.
pixabay.com
10 Застойный сосок

Так называли отек и застой крови в венах соска зрительного нерва. Часто проблема свидетельствует о внутричерепном давлении.

Глаз.
Глаз.
СС0
11 Колченогий

Такое «звание» получали те, кто хромал и передвигался с костылем.

Трость. Пенсионер.
Трость. Пенсионер.
СС0
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