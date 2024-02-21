И так с каждым? Можно ли впасть в кому, как житель Сургута, если засидеться за компьютером, рассказал эксперт

Несколько дней назад общественность поразила новость о том, что житель Сургута впал в кому после долгой игры за компьютером. Позже его родственница заявила, что компьютерные игры были ни при чем, однако разговоры о вреде гейминга уже было не остановить. Мы решили узнать, действительно ли засиживание за компьютером может довести до беды и почему в зоне риска не только геймеры, но и все «сидячие» профессии.

Геймерить – здоровью вредить?

Напомним обстоятельства случившего. О происшествии сообщила Сургутская станция скорой медицинской помощи накануне 14 февраля. По их информации, мужчине стало плохо ночью, у него заболела голова, появились рвота и судороги. Его госпитализировали в больницу в стабильно тяжелом состоянии. Родственники рассказали, что мужчина до трех часов ночи играл в видеоигры и отказывался отдохнуть.

Позже невестка пациента заявила в местном издании, что свекор вовсе не был игроманом, каким его выставляют СМИ. Лишь иногда он засиживался за компьютером, выйдя на пенсию. По словам родственницы, врачи диагностировали у мужчины инсульт в результате разрыва аневризмы, который произошел той роковой ночью.

Врачи отмечают, что, действительно, сами игры не могут стать причиной болезни. Вред от них человек может получить, уже страдая от серьезного заболевания. Например, игры не вызывают эпилепсию, но яркие картинки и часто мелькающие кадры могут спровоцировать приступ. По этой причине разработчики видеоигр предупреждают о подобных моментах заранее, например, в заставке к игре.

По-настоящему человеку вредят сидячий образ жизни, несоблюдение режима дня, неправильное питание и регулярный стресс, считает эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская. Причем страдают от этого не только геймеры, но и все представители «сидячих» профессий: офисные работники, журналисты, программисты, бухгалтеры и многие другие.

Компьютер. unsplash.com

Меньше движения – меньше жизни

Наибольший вред наносит сидячий образ жизни, уверено большинство врачей. Работая или играя за компьютером, человек находится по несколько часов в одном и том же положении, практически не двигаясь. В таком состоянии энергетические ресурсы расходуются недостаточно активно, отмечает Екатерина Демьяновская. Как следствие, гиподинамия (ослабление мышечной деятельности – при. Ред), нарушение обмена веществ, лишний вес и боль в суставах.

«Чаще всего геймеры сталкиваются с болями в запястье и руке, оперирующей мышью, онемением от одного до трех пальцев или мизинца, а также ноющими болями в спине и шее», - перечисляет невролог.

Заболевания опорно-двигательного аппарата может спровоцировать и неправильная мебель. Например, неудобный стул без спинки или слишком низкий стол, за которым проводят слишком много времени. Барнаульский травматолог-ортопед Илья Барышев называет несколько правил, как сохранить здоровую спину, сидя за компьютером:

«Во-первых, ноги не должны свисать. Нужно поставить под них опору. Например, в виде подставки. Коленные и тазобедренные суставы должны быть под углом 90 градусов. Если ноги болтаются, тело автоматически скатывается вниз, формируется посадка с акцентом на крестец. В дальнейшем это приводит к сутулости. А она — к неврологическим проблемам».

Спина. CCO

Сердце на паузе

Малоподвижный образ жизни негативно влияет и на сердечно-сосудистую систему человека. Например, увеличивается риск развития венозных тромбозов, в основном, нижних конечностей и малого таза, отмечает Демьяновская.

Патологические нарушения могут усиливаться при нерегулярном питании, недостатке сна и повышенной эмоциональной нагрузке. Не исключен риск развития инсульта, который как раз может привести к коматозному состоянию.

Просадка по зрению

Нельзя не отметить проблемы органов зрения, которые неизбежны при долгой работе за монитором компьютера.

Чаще всего и геймеры, и работники «сидячих» профессий страдают от синдрома сухого глаза, сообщает Екатерина Демьяновская. При этом нарушении конъюнктива глаза краснеет, появляется зуд и ощущение инородного тела в глазу.

Также не исключено нарушение зрения, особенно в детском возрасте. Барнаульский педиатр Татьяна Ветраева сообщает, что среди детских заболеваний проблемы с глазами находятся на первом месте. Это близорукость (миопия), дальнозоркость, астигматизм или аномалии рефракции (изменения формы глазного яблока).

Очки. unsplash.com

Злость через край

Работу за компьютером нередко сопровождают постоянный стресс, переутомление и недосып. Все это негативно сказывается на центральной нервной системе человека и его психике.

«Игроки нередко испытывают стресс и эмоциональные потрясения, связанные с неудачами или, наоборот, успехами в игре. Из-за этого может нарушиться сон, возникают перепады настроения и немотивированная агрессия, - рассказывает Екатерина Демьяновская. - При длительном злоупотреблении компьютером и гаджетами у геймеров снижается активность систем контроля равновесия, точности движений, долговременной памяти, нарушаются механизмы поощрения, снижаются когнитивные способности. Такой феномен когнитивного снижения получил название digital-деменции».

Рассеянность, забывчивость и усталость могли замечать за собой не только геймеры, но и все сотрудники, работающие с большим объемом информации: программисты, финансисты, журналисты.

Ребенок же может со временем с трудом усваивать учебную программу. По словам педиатра Татьяны Ветраевой, многие современные школьники отправляются на медико-педагогическую комиссию, чтобы подобрать индивидуальный план обучения.

Барнаульские геймеры.

Профилактика

Избежать неприятных последствий поможет самодисциплина. Необходимо максимально ограничить время, проведенное за компьютером, и посвятить его любимым хобби или физическим упражнениям.

«Детям и подросткам лучше ограничиться 30 минутами в день. Взрослые могут сидеть за монитором и дольше, но им следует регулярно делать перерывы — переключать фокус зрения, вставать и выполнять небольшую разминку, обязательно соблюдать питьевой режим и, конечно, стараться меньше переживать», - советует невролог.

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