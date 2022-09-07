Хрясь по спине! Барнаульский ортопед рассказал, на какую мебель раскошелиться, чтобы сохранить осанку ребенку

Лето пролетело. Теперь школьники будут горбиться не над компьютерными играми, а над учебниками. Барнаульский травматолог-ортопед Илья Барышев объяснил, как выбрать правильную детскую мебель, чтобы ребенок не «досиделся» до сколиоза.

Три главных правила

Доктор объясняет: сидеть можно на любом стуле. Не важно, деревянный прямиком из СССР или современный из дорого мебельного салона. Важно лишь соблюдать несколько правил.

Илья Барышев,

травматолог-ортопед:

Во-первых, ноги не должны свисать. Нужно поставить под них опору. Например, в виде подставки. Коленные и тазобедренные суставы должны быть под углом 90 градусов. Если ноги болтаются, тело автоматически скатывается вниз, формируется посадка с акцентом на крестец. В дальнейшем это приводит к сутулости. А она — к неврологическим проблемам.

Позвоночник. Девушка СС0

Второй пункт — спинка. Мебель без него под запретом. Особенно, если предстоит долго сидеть за партой. Однако это не значит, что на спинку нужно откинуться полностью и расслабиться. Это, говорит эксперт, дисциплинирующий элемент. С его помощью маленький человек сможет автоматически вернуться в верное положение.

И последнее — никаких «каруселей». Кресла на колесиках врач не рекомендует использовать ни взрослым, ни детям. Такая мебель легко и незаметно доведет до сколиоза.

Какую мебель выбрать

Чтобы регулировать положение ребенка в пространстве, мебель должна «расти» вместе с ним.

Ребенок. unsplash.com

Илья Барышев,

травматолог-ортопед:

Многим родителям я рекомендую «растущие» столы и стулья. Это, конечно, недешевое удовольствие. Но зато до самого выпускного можно не переживать за осанку. Ограничьтесь хотя бы стулом.

Со столом проще. Когда ребенок сидит за ним сложа руки, они должны находится на 1−1,5 см ниже солнечного сплетения. А между партой и животом должно быть расстояние с кулак.

«Иногда у парт есть небольшой наклон. Но это уже, скорее, не про здоровье спины, а про удобство во время письма. Ни хорошо, ни плохо», — говорит эксперт.

И напоследок про время. Ребятам младшего школьного возраста не рекомендуется находиться в положении сидя без перерыва дольше получаса. Периодически нужно вставать и двигаться.