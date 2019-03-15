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Здоровье

Идею убрать бутылки с алкоголем с прилавков поддержали в Минздраве

Министерство здравоохранения приветствует инициативу думского депутата-единоросса Леонида Огуля, который предложил убрать с витрин магазинов всю алкогольную продукцию. По мысли депутата, спиртное должно продаваться в изолированных помещениях внутри торговых точек или в специальных алкомаркетах, передает ТАСС.

Алкоголь.
Алкоголь.

Олег Салагай,
замминистра здравоохранения:

Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением.

Чиновник привел данные исследований, согласно которым «размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции (на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков), что эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4−9%".

А вот в Минпромторге не поддержали инициативу Огуля. В этом ведомстве утверждают, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.

Однако парламентарий сказал, что «продолжит работу с Минпромторгом», чтобы прийти к консенсусу по этому вопросу.

«Если говорить о маленьких сельских магазинах, то есть совершенно не затратный вариант решения проблемы — установка ширм по аналогии с теми, что сегодня скрывают в магазинах сигареты», — заявил Леонид Огуль.

Комментируя актуальность проблемы, Огуль напомнил, что каждый год в России от алкоголизма, связанных с ним болезней, преступлений, аварий и травм, полученных в результате алкогольного опьянения, умирает порядка 500 тыс. человек. «От спиртного погибает больше людей, чем от туберкулеза, диабета и ВИЧ», — констатировал он.

Не важно, как именно скрыть алкоголь от глаз потребителей, главное, убрать его с видных полок, убежден Огуль. «Вспомните, сколько в свое время было опасений по поводу запрета выставлять в магазинах сигареты на всеобщее обозрение, однако же никто из предпринимателей не разорился, а вот курить в России стали меньше, — заметил он. — Почему бы с алкоголем не поступить также?».

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