Идею убрать бутылки с алкоголем с прилавков поддержали в Минздраве

Олег Салагай,
замминистра здравоохранения:
Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением.
Чиновник привел данные исследований, согласно которым «размещение алкогольной продукции в хорошо просматриваемых местах торгового объекта способно значительно увеличить продажи алкогольной продукции (на 23,2% для пива, на 33,6% для вина и на 46,1% для крепких напитков), что эквивалентно снижению цены на алкогольную продукцию на 4−9%".
А вот в Минпромторге не поддержали инициативу Огуля. В этом ведомстве утверждают, что ужесточение правил продажи алкоголя может привести к росту цен и ограничению конкуренции в торговле.
Однако парламентарий сказал, что «продолжит работу с Минпромторгом», чтобы прийти к консенсусу по этому вопросу.
«Если говорить о маленьких сельских магазинах, то есть совершенно не затратный вариант решения проблемы — установка ширм по аналогии с теми, что сегодня скрывают в магазинах сигареты», — заявил Леонид Огуль.
Комментируя актуальность проблемы, Огуль напомнил, что каждый год в России от алкоголизма, связанных с ним болезней, преступлений, аварий и травм, полученных в результате алкогольного опьянения, умирает порядка 500 тыс. человек. «От спиртного погибает больше людей, чем от туберкулеза, диабета и ВИЧ», — констатировал он.
Не важно, как именно скрыть алкоголь от глаз потребителей, главное, убрать его с видных полок, убежден Огуль. «Вспомните, сколько в свое время было опасений по поводу запрета выставлять в магазинах сигареты на всеобщее обозрение, однако же никто из предпринимателей не разорился, а вот курить в России стали меньше, — заметил он. — Почему бы с алкоголем не поступить также?».