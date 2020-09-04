Иглы и пистолеты. Как работает краевая поликлиника для раковых больных в Барнауле

Можно позавидовать
Председатель Совета Федерации Сергей Миронов отмечал, что коллективу новой поликлиники может позавидовать любой медицинский центр Москвы или Санкт-Петербурга.
Построенная благодаря федеральной онкологической программе, новая поликлиника представляла собой резкий контраст с возможностями прежней амбулаторно-поликлинической службы краевого онкодиспансера: современное здание, удобная логистика, оборудование европейского уровня.
Специалисты обучались в разных европейских странах по лучшим программам. Теперь от болезни, некогда считавшейся приговором, с каждым годом излечивается все больше людей. Здесь выявляют предопухолевые патологии и лечат больных злокачественными новообразованиями по самым передовым разработкам.
За прошедшие 10 лет выявляемость онкопатологий на ранних стадиях, когда они поддаются лечению, выросла с 53,8% в 2010 году до 59,7% в 2019-ом, пятилетняя выживаемость увеличилась с 52,8% до 56,8% соответственно. Одногодичная летальность сократилась с 29,9% до 23,2%. Цифры кажутся не слишком великими, но для онкологии, где борьба идет за каждую человеческую жизнь — они знаковые.
У жительницы Барнаула Натальи Гурович рак молочной железы. 9 лет она лечилась в старой поликлинике на улице Партизанской, а затем попала на Змеиногорский тракт. «Это небо и земля», — говорит она. По словам Натальи, старое оборудование не всегда дает правильные результаты: «У меня обнаружили местастазы в той поликлинике, а потом выяснилось, что их нет».
Наталья говорит, что поддержка врачей очень важна. Даже попав на повторную операцию, она не падает духом и уверена, что справится.
Пациентов больше
Прием ведут более 30 специалистов (химиотерапевт, радиолог, онкоуролог, лор-онколог, онкомаммолог и др.). Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену. Заведующая Татьяна Синкина говорит, что пациентов гораздо больше — превышает 600.
В работе регистратуры пришлось сделать изменения. Амбулаторные карты доставляют накануне приема пациентов, таким образом им не приходится стоять в очереди. Те, кто нуждается в химиотерапии, идут на очередной курс, не заходя в поликлинику, без направления. Это существенно сокращает нагрузку.
Талоны разделены по видам записи — для первичных, диспансерных и повторных пациентов. Приоритет, конечно, отдают первичным больным, которым как можно скорее надо установить диагноз.
Также в поликлинике введен электронный лист ожидания. Если медорганизация по месту жительства не может записать пациента на ближайшее время, они дают заявку в электронный лист. В ближайший день ее рассматривают и принимают решение, когда именно принять пациента.
На случай тяжелых и экстренных случаев есть резервные талоны.
Диагноз и лечение
У пациентов клиники есть возможность пройти комплекс обследований с уточняющей диагностикой, включая иммунногистохимический статус, определение молекулярно-генетического подтипа опухоли и уточнение степени распространенности раковых клеток.
Это важно, поскольку напрямую влияет на выбор тактики лечения, а, в конце концов, и на его результат.
Процесс постановки диагноза стараются ускорить всеми способами. В среднем диагноз выставляется за 16 дней. Но, по словам Татьяны Синкиной, есть особо сложные случаи, когда требуются дополнительные методы, например, COR — биопсия.
Это способ диагностики, когда из узлового образования при помощи специального пистолета и иглы забирают небольшое количество ткани (столбик) для исследования. На этот анализ уходит две-три недели. Например, диагноз рак груди может измениться, исследование может показать, что это лимфома с поражением тканей молочной железы, что в корне изменит подход к лечению.
Специализированный диагностический центр на базе поликлиники имеет весь набор функционального, рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического и лабораторного оборудования. Современная цитологическая лаборатория, морфологическая и молекулярная диагностика позволяет выявлять не только заболевание на ранней стадии, но и саму предрасположенность к раку.
Выявление рака на начальных стадиях позволяет проводить органосберегающие и пластические операции, назначать более легкое лечение. Татьяна Синкина призывает не отказываться от профосмотров и диапансеризаций, поскольку от своевременности диагностики зависит буквально жизнь пациента.
Стома-кабинет
Кабинет для больных с колостомой работает в поликлинике третий год. Он — единственный в крае. Таким пациентам выводят прямую кишку на переднюю брюшную стенку, получается буквально дыра в животе. Это может быть временная мера, пациенту могут сделать повторную операцию и вернуть орган на место. Хуже когда с колосмомой приходится жить все время.
Такая «особенность» накладывает серьезные ограничения. Пациентам нужна большая психологическая поддержка и правильная адаптация в социуме, даже в семейном кругу.
Нужно правильно подобрать размер и вид колостомы. Врачи прошли специальный курс обучения и консультируют больных и их родственников, учат ухаживать за стомой, следить, чтобы не было осложнений и дерматитов, помогает в индивидуальном подборе средств реабилитации.
Болевой синдром
Любой, даже малейший, болевой синдром нужно снимать, терпеть нельзя ни в коем случае. Для этого в поликлинике работает противоболевой кабинет и паллиативная помощь. Сюда обращаются ежедневно.
Врач должен увидеть все лабораторные анализы пациента, в зависимости от этого подбирают препарат. А также правильно диагностировать тип боли и ее величину, внести коррекцию в уже используемую схему терапии или подобрать новую.
Кроме этого, здесь консультируют и родственников пациентов по вопросам ухода и психологическим особенностям общения с тяжело больным человеком.
Онкологические пациенты в последний период жизни находятся в непростой обстановке — именно в это время они больше всего нуждаются в многообразных формах паллиативной терапии — психологической, духовной и социальной помощи.
В поликлинике работает горячая линия по вопросам обезболивания, куда можно позвонить в любое время дня и ночи.