Иглы и пистолеты. Как работает краевая поликлиника для раковых больных в Барнауле

Онкологическая поликлиника «Надежда» отметила 10-летний юбилей. В 2010 году, когда она открылась, это было настоящим чудом — здесь собрали лучшее диагностическое и лечебное оборудование. Онкологическая служба Алтайского края шагнула на принципиально иной уровень.

Можно позавидовать

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов отмечал, что коллективу новой поликлиники может позавидовать любой медицинский центр Москвы или Санкт-Петербурга.

Построенная благодаря федеральной онкологической программе, новая поликлиника представляла собой резкий контраст с возможностями прежней амбулаторно-поликлинической службы краевого онкодиспансера: современное здание, удобная логистика, оборудование европейского уровня.

Специалисты обучались в разных европейских странах по лучшим программам. Теперь от болезни, некогда считавшейся приговором, с каждым годом излечивается все больше людей. Здесь выявляют предопухолевые патологии и лечат больных злокачественными новообразованиями по самым передовым разработкам.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

За прошедшие 10 лет выявляемость онкопатологий на ранних стадиях, когда они поддаются лечению, выросла с 53,8% в 2010 году до 59,7% в 2019-ом, пятилетняя выживаемость увеличилась с 52,8% до 56,8% соответственно. Одногодичная летальность сократилась с 29,9% до 23,2%. Цифры кажутся не слишком великими, но для онкологии, где борьба идет за каждую человеческую жизнь — они знаковые.

У жительницы Барнаула Натальи Гурович рак молочной железы. 9 лет она лечилась в старой поликлинике на улице Партизанской, а затем попала на Змеиногорский тракт. «Это небо и земля», — говорит она. По словам Натальи, старое оборудование не всегда дает правильные результаты: «У меня обнаружили местастазы в той поликлинике, а потом выяснилось, что их нет».

Наталья говорит, что поддержка врачей очень важна. Даже попав на повторную операцию, она не падает духом и уверена, что справится.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Пациентов больше

Прием ведут более 30 специалистов (химиотерапевт, радиолог, онкоуролог, лор-онколог, онкомаммолог и др.). Поликлиника рассчитана на 450 посещений в смену. Заведующая Татьяна Синкина говорит, что пациентов гораздо больше — превышает 600.

В работе регистратуры пришлось сделать изменения. Амбулаторные карты доставляют накануне приема пациентов, таким образом им не приходится стоять в очереди. Те, кто нуждается в химиотерапии, идут на очередной курс, не заходя в поликлинику, без направления. Это существенно сокращает нагрузку.

Талоны разделены по видам записи — для первичных, диспансерных и повторных пациентов. Приоритет, конечно, отдают первичным больным, которым как можно скорее надо установить диагноз.

Также в поликлинике введен электронный лист ожидания. Если медорганизация по месту жительства не может записать пациента на ближайшее время, они дают заявку в электронный лист. В ближайший день ее рассматривают и принимают решение, когда именно принять пациента.

На случай тяжелых и экстренных случаев есть резервные талоны.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Диагноз и лечение

У пациентов клиники есть возможность пройти комплекс обследований с уточняющей диагностикой, включая иммунногистохимический статус, определение молекулярно-генетического подтипа опухоли и уточнение степени распространенности раковых клеток.

Это важно, поскольку напрямую влияет на выбор тактики лечения, а, в конце концов, и на его результат.

Процесс постановки диагноза стараются ускорить всеми способами. В среднем диагноз выставляется за 16 дней. Но, по словам Татьяны Синкиной, есть особо сложные случаи, когда требуются дополнительные методы, например, COR — биопсия.

Это способ диагностики, когда из узлового образования при помощи специального пистолета и иглы забирают небольшое количество ткани (столбик) для исследования. На этот анализ уходит две-три недели. Например, диагноз рак груди может измениться, исследование может показать, что это лимфома с поражением тканей молочной железы, что в корне изменит подход к лечению.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Специализированный диагностический центр на базе поликлиники имеет весь набор функционального, рентгенологического, ультразвукового, эндоскопического и лабораторного оборудования. Современная цитологическая лаборатория, морфологическая и молекулярная диагностика позволяет выявлять не только заболевание на ранней стадии, но и саму предрасположенность к раку.

Выявление рака на начальных стадиях позволяет проводить органосберегающие и пластические операции, назначать более легкое лечение. Татьяна Синкина призывает не отказываться от профосмотров и диапансеризаций, поскольку от своевременности диагностики зависит буквально жизнь пациента.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Стома-кабинет

Кабинет для больных с колостомой работает в поликлинике третий год. Он — единственный в крае. Таким пациентам выводят прямую кишку на переднюю брюшную стенку, получается буквально дыра в животе. Это может быть временная мера, пациенту могут сделать повторную операцию и вернуть орган на место. Хуже когда с колосмомой приходится жить все время.

Такая «особенность» накладывает серьезные ограничения. Пациентам нужна большая психологическая поддержка и правильная адаптация в социуме, даже в семейном кругу.

Нужно правильно подобрать размер и вид колостомы. Врачи прошли специальный курс обучения и консультируют больных и их родственников, учат ухаживать за стомой, следить, чтобы не было осложнений и дерматитов, помогает в индивидуальном подборе средств реабилитации.

Онкологический диспансер. Анна Зайкова.

Болевой синдром

Любой, даже малейший, болевой синдром нужно снимать, терпеть нельзя ни в коем случае. Для этого в поликлинике работает противоболевой кабинет и паллиативная помощь. Сюда обращаются ежедневно.

Врач должен увидеть все лабораторные анализы пациента, в зависимости от этого подбирают препарат. А также правильно диагностировать тип боли и ее величину, внести коррекцию в уже используемую схему терапии или подобрать новую.

Кроме этого, здесь консультируют и родственников пациентов по вопросам ухода и психологическим особенностям общения с тяжело больным человеком.

Онкологические пациенты в последний период жизни находятся в непростой обстановке — именно в это время они больше всего нуждаются в многообразных формах паллиативной терапии — психологической, духовной и социальной помощи.

В поликлинике работает горячая линия по вопросам обезболивания, куда можно позвонить в любое время дня и ночи.