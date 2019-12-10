Игры разума. В Алтайском крае становится больше людей с диагнозом «деменция»

Поданным ВОЗ, 50 млн человек в мире живут с диагнозом «деменция», еще 10 млн прибавляется ежегодно. В России, и в Барнауле в том числе, дело усугубляется тем, что больше становится одиноких пожилых людей с разными психическими расстройствами, присмотреть за которыми вовсе некому. Чаще они оказываются в домах престарелых и психоневрологических интернатах. Рассказываем, что делать, если к старости у кого-то из окружающих деградирует память и мышление и они становятся опасными для себя, родственников и соседей.

Краткое содержание

Надеть памперс сейчас

Деменция — это болезнь, и врачи говорят о настоящей эпидемии. Такой диагноз ставят все большему количеству пожилых людей. Наиболее частая причина — болезнь Альцгеймера и сосудистые поражения головного мозга.

У заболевания три стадии — легкая, умеренная и выраженная. И если на первой стадии человек вполне может жить один и справляться с бытовыми задачами, то на последней выпадает из социума полностью и требует круглосуточного присмотра и ухода.

В мире постоянно исследуют многочисленные новые лекарства, они находятся на разных этапах клинических испытаний. Но пока вся терапия направлена лишь на приостановку прогрессирования деменции. С задачей успешно справляются препараты, которые есть в арсенале врачей, несмотря на то что «волшебная таблетка» еще не найдена.

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

Некоторые не понимают, зачем пить лекарства, если болезнь все равно не вылечить. «Все зависит от того, хотите вы надеть памперс сейчас или отсрочить этот момент на год или два», — отвечает психиатр краевого психоневрологического диспансера Зоя Михельсон.

Относительно полноценную жизнь больного деменцией можно существенно продлить, если он вовремя окажется в кабинете психиатра и получит медицинскую помощь.

Как протекает болезнь

Первые признаки деменции легко заметить: человек долго подбирает слова, выбирая нужное, постоянно теряет нить разговора. Теряется инициатива, хобби, портится настроение, возникают сложности, например, при оплате коммунальных счетов.

Теряется ориентация на редко используемых маршрутах: например, дорогу от дома до магазина человек помнит хорошо, а поехав к дочери в другой район, может заблудиться.

Пожилой человек. СС0

Зоя Михельсон,

психиатр краевого психоневрологического диспансера:

Человек чем-то пользовался в быту, например микроволновкой, и вдруг забыл, как это делать. Или готовил все время один и тот же фирменный торт и внезапно разучился. Или забыл, как набирать номер на мобильном, хотя и может принять входящий вызов. Заостряются черты характера: утраиваются все недостатки, которые были в молодости. Например, если был жадным человек, так теперь вообще страшный скряга становится. Это может быть и повышенная патологическая веселость, расторможенность.

Еще один признак — неопрятность. Если человек всю жизнь любил чистоту, но теперь не переодевается, не выносит мусор и оставляет крошки на столе, это повод забить тревогу.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

На второй стадии более очевидны нарушения памяти: люди забывают имена знакомых и недавние события. Человек уже не может жить один: готовить себе пищу, делать уборку, ходить в магазин. Нуждается в помощи при посещении туалета, умывании, одевании.

Присоединяются нарушения поведения: постоянное перебирание вещей и их поиск, бесцельное хождение. Пожилой человек может обвинить супруга в неверности, близких — в воровстве. Нарушается цикл сна и бодрствования: днем больные деменцией спят, ночью бродят и беспокоят близких.

На последней стадии больной становится полностью зависимым от окружающих, не узнает родных, не понимает происходящих событий, теряет ориентацию у себя дома, не может есть и ходить.

Поражение мозга

Биологически деменция — органическое поражение головного мозга. При болезни Альцгеймера это дегенеративный процесс потери связей между отмирающими клетками мозга. Болезнь может быть обусловлена и сосудистыми проблемами, как правило, это инсульт. Причин развития деменции много. Есть обратимые формы, например при дефиците витамина В12, гипотиреозе, алкоголизме, опухолях, сахарном диабете.

Медицина. Здоровье. Мозг. СС0

Зоя Михельсон,

психиатр краевого психоневрологического диспансера:

Многие переносят микроинсульты на ногах и даже не подозревают об этом, а потом МРТ показывает нам мозг весь в мелкий «горошек». Важно в пожилом возрасте корректировать артериальное давление. Норма — 120/80. Некоторые пациенты приходят на прием, у них 170/100, и они считают, что это «норма по возрасту». Нет. Это высокое давление, которое требует коррекции.

Клиника деменции зависит от того, где именно возникло поражение головного мозга. Например, если в лобной части, человек становится безразличным — ему бы лечь и лежать, ни с кем не разговаривать. При этом такие же симптомы могут проявляться и при опухоли головного мозга.

Забыл слова в кроссворде

Часть людей сами идут к психиатру, если понимают, что стали терять память. «Как правило, это образованные люди. Приходят и говорят, что забыл слово в кроссворде, которое всегда знал, — говорит Зоя Михельсон. — Они своевременно получают помощь».

Старость. Пенсия. Пожилой человек. Открытые источники в Интернете

Чаще всего в психоневрологический диспансер люди попадают после приема невролога, который может выявить когнитивные нарушения. При этом есть немало и случайных «попаданий».

Например, у человека диабет, он оформляет группу инвалидности, а для этого нужна консультация психиатра. Или пожилой водитель приходит за справкой. Врач выявляет легкие нарушения, развитие которых можно приостановить.

Тех, у кого деменция дошла до более тяжелой стадии и кто начинает беспокоить окружающих, приводят к психиатру бывшие коллеги, друзья или соседи. Важно сделать это как можно раньше.

Бабушки поссорились

«Если человек еще сохранил разум, под разными предлогами его можно уговорить пойти к врачу», — уверена Зоя Михельсон.

Врачи , больница unsplash.com

Если больной добровольно отказывается от психиатрической помощи, но уже окончательно достал всех, кто рядом, можно составить заявление на имя главного врача психоневрологического диспансера с просьбой принять меры. Это могут сделать родственники или соседи.

Зоя Михельсон рекомендует предварительно вызывать терапевта, чтобы он обозначил диагноз. Если человек бедокурит, и понятно, что он представляет опасность для окружающих, можно подкрепить заявление в диспансер еще и заявлением в полицию.

Юристы также советуют людям, проживающим рядом с таким человеком, фиксировать все доказательства неадекватности соседа: записи видеокамер, свидетельства других соседей, вызовы полиции.

Однако заявления в диспансер — это палка о двух концах, признают психиатры. Бывают соседские ссоры, когда две бабушки поругались, и их конфликт в духе «дура — сама дура, тебе лечиться надо» дошел до написания заявления. В таком случае специалист, врач-терапевт, может оценить, действительно ли нужна консультация психиатра.

Психиатрическая служба выезжает на эти сигналы, но врачам кто-то должен открыть дверь: проникнуть в помещение можно только с согласия владельца.

«Я не помню случаев, когда меня не пускали, — говорит Зоя Михельсон. — Даже самый слабоумный человек чувствует искреннюю симпатию. Я объясняю, что пришла, чтобы помочь».

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

Не там искали

Есть методики, позволяющие в течение 15−20 минут выявить когнитивные нарушения. Психиатры могут оценить степень деменции, просто поговорив с человеком и взглянув на состояние его квартиры.

Но чтобы провести полную диагностику, потребуется большой ряд обследований вплоть до сдачи крови на RW, чтобы исключить другие причины когнитивных нарушений.

Зоя Михельсон,

психиатр краевого психоневрологического диспансера:

Иногда кажется, что у человека деменция, но на самом деле это может быть спутанное сознание. Такую картину дают воспаление легких, цистит, сахарный диабет или другие соматические патологии. Когда купируются проявления основного заболевания, проходят и явления спутанности.

Лечение назначают с первого дня, препаратов от прогрессирующей деменции не так много. Окончательный диагноз поставят только после сдачи всех анализов, тогда же составляют более полный план лечения.

Врач , больница. CC0

Помощь придет

Если человек не может сам себя обслуживать и самостоятельно передвигаться и имеет психическое расстройство в силу возраста, по закону он имеет право на государственное социальное обслуживание. Но органы соцзащиты не могут выявить всех нуждающихся.

Наталья Оськина,

министр соцзащиты Алтайского края:

Пожилых людей в крае 760 тысяч, в системе соцзащиты работает 8 тысяч человек. Даже если мы все в круглосуточном режиме будем стучаться в каждый дом, нам не проверить всех. Поэтому важна помощь муниципальных органов власти, волонтеров и неравнодушных соседей. Все сигналы о тяжелых ситуациях отрабатываются в круглосуточном режиме. Помощь обязательно придет. Но только если мы узнаем, что она где-то нужна.

Человека, выявленного сотрудниками соцзащиты, освидетельствуют медики — определят степень его самостоятельности. Хорошо, если ему требуется просто социальная помощь в виде «искупать, переодеть, сходить за продуктами, убраться в квартире». Но зачастую пожилых людей находят уже вовсе в нечеловеческом состоянии, когда нужно круглосуточное медицинское наблюдение.

Что делать, если вы подозреваете у человека деменцию 1. Поставить в известность социальную службу района. 2. Собрать доказательства неадекватности. 3. Вызвать врача-терапевта. 4. Уговорить человека проконсультироваться у психиатра. Или вызвать врача на дом.

Трость. Пенсионер. СС0

Дома хорошо

Если человек с расстройством не способен контролировать прием лекарств, его будут лечить в стационаре. Но насильно забрать в психиатрическую больницу можно, только когда больной действительно представляет опасность для себя и окружающих. Таких случаев в крае немного.

При этом есть старики с расстройствами, которых по многим причинам нельзя держать вместе с другими пациентами больницы, и край остро нуждается именно в специализированных геронто-психологических отделениях.

Об этом рассказала главный психиатр региона Марина Вдовина. Впоследствии одинокие пожилые люди все равно попадают в дом престарелых или, если человек агрессивен, в психоневрологический интернат.

При этом освидетельствование органами соцзащиты или заключение психиатра вовсе не означает, что больного человека сразу туда направят.

Палата. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Напротив, принцип Закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» — сохранение человека в привычной, благоприятной социальной среде. То есть если человек хоть как-то может функционировать с помощью другого человека, то он должен быть дома, а стационар — это крайняя мера.

Для пожилого человека можно найти опекуна, хотя это и сложно. По данным министерства соцзащиты, в крае 6 тыс. людей старшего возраста признаны по суду недееспособными. У них есть законный опекун — человек, наделенный полномочиями по уходу.

Его «деятельность» — распоряжение пенсией и имуществом — контролируют органы соцзащиты.

Решетки на окнах

По данным министерства соцзащиты, в Алтайском крае 34 стационарных дома-интерната для престарелых, 10 из них — психоневрологические. Их вместимость от 15−20 до 300 человек. Там проживают более 5 тыс. пожилых людей.

Решетка. Анна Зайкова

То, что пожилой человек с деменцией находится в собственной квартире, не гарантирует ему лучшей жизни. Дело в том, что дом престарелых воспринимается как место, куда сдают «ненужных стариков». Из любви к родителям и стыда перед их сединами дети и внуки принимают решение самостоятельно заботиться о них, но не понимают, что не смогут этого делать.

Известны случаи, когда родственники запирают больного пожилого человека и бросают одного на весь день, в то время как он абсолютно не может себя обслуживать.

Если вы видите в доме на окнах решетки выше второго этажа, есть большая вероятность, что человеку нужна срочная помощь, говорят врачи и работники соцзащиты.

Кроме того, иногда пожилому человеку нужно круглосуточное медицинское наблюдение, которое непрофессионал обеспечить не может.

Волонтеры фонда «Старость в радость» в домах для престарелых в Алтайском крае. vk.com/svr_alt.

Но принять решение о переезде в дом престарелых может только сам пожилой человек, тут даже близкие родственники ничего не решают. В таких учреждениях все находятся добровольно, и, если человеку там не понравилось, никто не станет его удерживать.

Региональное министерство соцзащиты констатирует, что сегодня число мест в стационарных учреждениях ниже, чем потребность, хотя большой очереди нет.

Пожизненная забота

Пожилые и больные люди без финансовой и физической поддержки близких могут воспользоваться помощью чужих людей за плату в виде недвижимости, находящейся у них в собственности. В таком случае заключается договор ренты или договор пожизненного содержания с иждивением.

Перед соглашением важно обсудить все детали, определить порядок оплаты, размер платежей, способы ухода и прочее.

Пенсионер. Анна Зайкова

Юрист Оксана Сурнина говорит, что рентные соглашения принято считать одними из самых рискованных сделок. При выборе партнера пожилым людям рекомендуется учитывать личные предпочтения: в квартире будет жить посторонний человек или выплачивать средства на содержание, и личная неприязнь тут совсем некстати.

Вольные и невольные мошенничества при договоре ренты возможны с обеих сторон. Рентодатель может вообще ни разу не навестить своего подопечного, а пожилой человек — обратиться в суд с требованием признать договор недействительным из-за невыполнения условий сделки.

Сурнина говорит, что действия стариков часто безрассудны по причине возраста и психических заболеваний, и порча имущества — одна из распространенных ситуаций. Бабушки затапливают соседей, забывают выключить газ и свет. При гибели имущества плательщик остается без квартиры, но с действующим договором ренты.

Пожилая женщина , пенсия. СС0

Смотрите внимательно

Ни один человек не застрахован от одиночества в старости, как и от деменции. Зоя Михельсон говорит, что многих проблем можно было бы избежать, будь люди чуть внимательнее к соседям и родственникам.

Зоя Михельсон,

психиатр краевого психоневрологического диспансера:

Мы все время в работе, в думах о хлебе насущном, в каком-то бешеном ритме живем. Ушла чуткость к близким. У меня есть случай в практике. Я осматривала пожилую женщину на дому. Сын ее навещает, заботится, еду готовит, но она уже на последней стадии деменции и его не узнает. Я говорю: «Слушайте, но ведь это случилось не внезапно и не вчера, куда же вы раньше смотрели?» А он мне: «Я думал, что это просто старость, что так у всех». Нет, так не у всех. Для пожилых людей характерно легкое снижение памяти, но когда человек выходит за ворота и не может потом найти свой дом — это ненормально, и идти к врачу надо было еще несколько лет назад.

Пенсионерка , пожилая женщина , бабушка. СС0