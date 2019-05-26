Игроманию и переутомление официально признали психическими заболеваниями

Всемирная организация здравоохранения одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней, в которой игромания и переутомление признаются психическими расстройствами. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Игромания

Предварительно известно, что новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Для постановки такого диагноза у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Представители индустрии компьютерных игр выступали против включения игромании в список заболеваний. Для такого шага, по их мнению, недостаточно объективной научной обоснованности. Кроме того, они отметили, что многие игры обладают «образовательными и терапевтическими» функциями.

Что думает психиатр

«Это изменение назрело», — заявил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк радиостанции «Говорит Москва». Однако он признал, что пока нет никаких критериев по диагностике игромании.

«Мы дождемся официальной публикации классификации и посмотрим. В классификации психических и поведенческих расстройств всегда есть описательная часть и критерии. Когда мы их увидим, то сможем говорить об этом предметно», — сказал Костюк.

Психическое расстройство. СС0

Переутомление

Отдельный подраздел отвели синдрому эмоционального выгорания или переутомлению. В действующей версии классификации это состояние рассматривают как «фактор, влияющий на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения».

В новой классификации СЭВ поместили в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости». Его описывают как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой, сообщает РИА Новости.

Головная боль. Усталость СС0

Другие болезни

Также в отдельный вид психических расстройств выделят дисморфофобию — расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Новым заболеванием будет считаться и синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — состояние, когда в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.