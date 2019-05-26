Игроманию и переутомление официально признали психическими заболеваниями

Игромания
Предварительно известно, что новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Для постановки такого диагноза у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.
Представители индустрии компьютерных игр выступали против включения игромании в список заболеваний. Для такого шага, по их мнению, недостаточно объективной научной обоснованности. Кроме того, они отметили, что многие игры обладают «образовательными и терапевтическими» функциями.
Что думает психиатр
«Это изменение назрело», — заявил главный внештатный психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк радиостанции «Говорит Москва». Однако он признал, что пока нет никаких критериев по диагностике игромании.
«Мы дождемся официальной публикации классификации и посмотрим. В классификации психических и поведенческих расстройств всегда есть описательная часть и критерии. Когда мы их увидим, то сможем говорить об этом предметно», — сказал Костюк.
Переутомление
Отдельный подраздел отвели синдрому эмоционального выгорания или переутомлению. В действующей версии классификации это состояние рассматривают как «фактор, влияющий на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения».
В новой классификации СЭВ поместили в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости». Его описывают как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой, сообщает РИА Новости.
Другие болезни
Также в отдельный вид психических расстройств выделят дисморфофобию — расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. Новым заболеванием будет считаться и синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — состояние, когда в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.