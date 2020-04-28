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Здоровье

Имбирь не спасет. Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет

В период пандемии коронавируса необходимо больше времени уделить правильному питанию и защите организма от воздействия инфекции. Врач-диетолог эндокринологического отделения «Поликлиники номер 1» управделами президента Вера Шарошкина рассказала, какие продукты помогут укрепить противовирусную защиту организма, пишет РИА Новости.

Облепиха.
Облепиха.
Михаил Хаустов

По словам Шарошкиной, нужно обратить внимание на продукты, которые влияют на нашу противовирусную защиту. «Это витамин С — он содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, достаточно много его в квашеной капусте, в брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых», — рассказала врач. Эти продукты нужно включать в свой ежедневный рацион, если нет аллергии на них.

Также она отметила, что нужно обратить внимание на витамин D. Он содержится в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности. Однако, по ее словам, в этот список не входят обезжиренные молочные продукты — в них низкое содержание витамина или же он отсутствует вовсе.

Помимо этого витамин D можно получить за 15 минут на солнце, подставив лицо и руки на свет.

По словам врача, человеку необходим и цинк, который содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свёкле. «Я вам советую свёклу запекать, потому что при варке часть витамином и микроэлементов будет просто теряться», — посоветовала Шарошкина.

Она также рекомендовала в свой недельный рацион включить 30 наименований овощей, фруктов, злаков и зелени — это эффективно поддерживает работу иммунной системы, усиливает защиту от вирусов.

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