Имбирь не спасет. Врач назвала продукты, которые укрепляют иммунитет

По словам Шарошкиной, нужно обратить внимание на продукты, которые влияют на нашу противовирусную защиту. «Это витамин С — он содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, достаточно много его в квашеной капусте, в брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых», — рассказала врач. Эти продукты нужно включать в свой ежедневный рацион, если нет аллергии на них.
Также она отметила, что нужно обратить внимание на витамин D. Он содержится в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности. Однако, по ее словам, в этот список не входят обезжиренные молочные продукты — в них низкое содержание витамина или же он отсутствует вовсе.
Помимо этого витамин D можно получить за 15 минут на солнце, подставив лицо и руки на свет.
По словам врача, человеку необходим и цинк, который содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свёкле. «Я вам советую свёклу запекать, потому что при варке часть витамином и микроэлементов будет просто теряться», — посоветовала Шарошкина.
Она также рекомендовала в свой недельный рацион включить 30 наименований овощей, фруктов, злаков и зелени — это эффективно поддерживает работу иммунной системы, усиливает защиту от вирусов.