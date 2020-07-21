Иммунитет к коронавирусу выработался у российских добровольцев после экспериментальной вакцины

Накануне была выписана вторая группа добровольцев, испытавших на себе вакцину. Первую группу выписали 15 июля.

«У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита — буквально через несколько дней», — заявила Елена Смолярчук, давая ответ на вопрос, как быстро после вакцинации вырабатывается иммунитет.