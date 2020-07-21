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Здоровье

Иммунитет к коронавирусу выработался у российских добровольцев после экспериментальной вакцины

У добровольцев, испытывающих на себе вакцину против COVID-19 в Сеченовском университете, выработался иммунитет к коронавирусу, передает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

Накануне была выписана вторая группа добровольцев, испытавших на себе вакцину. Первую группу выписали 15 июля.

«У всех добровольцев иммунитет был… Это индивидуальная реакция на введение вакцины, но обычно это составляет несколько дней. Первая защита — буквально через несколько дней», — заявила Елена Смолярчук, давая ответ на вопрос, как быстро после вакцинации вырабатывается иммунитет.

Также эксперт отметила, пока сложно сказать, как долго будет сохраняться иммунитет к COVID-19.

По словам Смолярчук, в том случае, если вакцина докажет свою эффективность, она будет зарегистрирована.

«Начнутся масштабные крупные пострегистрационные исследования, с вовлечением большого количества людей, которые будут провакцинированы и за которыми будут наблюдать», — добавила она.

Напомним, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовали в Сеченовском университете 18 июня. Кроме того, вакцину испытывают на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России.

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