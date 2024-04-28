Иммунолог рассказал о проблемах с лечением опасных заболеваний

Иммунолог Николай Крючков рассказал о сложности лечения стафилококков и стрептококков. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам иммунолога Крючкова, инфекция Clostridioides difficile (CDI) представляет собой серьезное заболевание, которое может вызывать разнообразные тяжелые состояния в зависимости от локализации и распространения.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что ванкомицин, препарат, используемый для лечения CDI, становится всё менее эффективным из-за развития резистентности. Это особенно проблематично, учитывая, что ванкомицин является госпитальным препаратом, применяемым в самых тяжелых случаях.

Крючков также отметил, что распространенные условно патогенные инфекции, такие как стафилококк и стрептококк, также развили высокую устойчивость к большому количеству антибиотиков.

Среди наиболее тяжелых госпитальных заболеваний, которые стали трудно поддаваться лечению, иммунолог выделил тяжелые бактериальные пневмонии, сепсис и гнойные инфекции в целом.

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