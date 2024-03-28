Об опасности бега по утрам предупредили врачи

По словам специалистов, бег рано утром или поздно вечером может негативно влиять на нервную систему.

А слишком быстрое увеличение нагрузок может привести к растяжениям, вывихам и повреждениям связок. Поэтому для бега нужно подобрать специальную обувь и изучить технику.

Начинать бег, как и другие физические упражнения, рекомендуют с разминки. Она улучшит кровообращение, разогреет мышцы и сделает их более эластичными, а также подготовит суставы к нагрузке.

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