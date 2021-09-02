Иммунолог рассказал о самом незаметном симптоме ковида

Это можно увидеть только при лабораторных исследованиях анализов крови больного, рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, пишет ura.ru.

«Самый неявный симптом, но это ковид, это снижение уровня гемоглобина. Этот вирус выбивает из гемоглобина железо. Этот симптом неявный, потому что это видно только через лабораторию. Там резко растет такая молекула — ферритин, которая пытается поймать это железо, при этом падает гемоглобин», — сказал Жемчугов.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал и о других симптомах, которые могут быть у зараженного COVID-19 — на коже возникают разнообразные сыпи, пузырьки на ладонях, подошвах.