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Здоровье

Иммунолог рассказал, в каком случае возможно повторное заражение коронавирусом

Повторное заражение новым коронавиросом врачи практически исключают. Однако они случаются. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» при каких условиях это происходит.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших», — заявил Болибок.

Врач заметил, что повторного заражения при отсутствии других проблем со здоровьем бояться не стоит.

«В случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть. По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», — высказался он.

Контакт с вирусом после перенесенной болезни в какой-то степени даже улучшит иммунитет, добавил Болибок. Однако, по его словам, нужно помнить, что человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.

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