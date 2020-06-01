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Здоровье

Иммунолог: ученые до сих пор не знают ответов на главные вопросы о COVID-19

Генеральный директор ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН иммунолог Айдар Ишмухаметов сообщил, что ученые пока не знают, как формируется иммунитет к коронавирусу нового типа и как появляются антитела в организме человека.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

Он отметил — есть еще ряд главных вопросов о коронавирусной инфекции.

«Мы до сих не смогли разобраться с антителами. При тяжелом заболевании мы иногда их видим, а иногда нет. Даже сейчас мы не знаем ответов на главные вопросы: как будет развиваться вирус в дальнейшем, сколько нам надо вакцины, чтобы остановить эпидемию? Также неясен вопрос формирования популяционного иммунитета», — сообщил ученый в интервью KP.RU.

Популяционный иммунитет к полиомиелиту вырабатывался у людей около 50 лет, пишет News.ru. Но ученые не могут дать точный ответ, сколько будет вырабатываться иммунитет к коронавирусной инфекции.

Ранее в новосибирском центре вирусологии «Вектор» разработали вакцину против этого заболевания. Ее клинические испытания начнутся в июне. А к сентябрю в стране будет вакцина — ее можно будет закапывать в нос.

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