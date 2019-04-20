Иммунологи подтвердили опасность антибиотиков для профилактики

Нерегулируемый прием антибиотиков может стать опасным привести к серьезным осложнениям при лечении, так как организм приобретет устойчивость к активным компонентам, пишет Life.ru со ссылкой на врача-иммунолога

Антибактериальные препараты назначаются постепенно, если речь идёт о серьёзных инфекционных заболеваниях, отмечает врач иммунолог-аллерголог и член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Георгий Викулов.

По его словам, когда медики еще не знают, какой именно возбудитель болезни, назначаются антибиотики. Это лечебные, а не профилактические действия, утверждает врач. Злоупотребление препаратами может возникнуть, когда их назначают в целях профилактики.

«Развитие устойчивости к препаратам возникает, когда неоднократно применяют один и тот же препарат без назначения врача. Потому что сами люди не могут точно знать, какие дозировки, какая продолжительность применения. Это приводит к селекции и появлению устойчивой флоры», — отмечает Викулов.

Появление устойчивой флоры опасно тем, что она может передаваться другим членам семьи даже при обычном тесном контакте и блокировать эффект от других препаратов. В таких условиях могут возникнуть и новые заболевания.

Кроме того, самостоятельно нельзя комбинировать прием различных антибиотиков, сообщает РИА Новости. Специалисты ВОЗ утверждают, что комбинация препаратов неэффективна. Гораздо лучше использовать самый простой антибиотик, узкого профиля действия, который направлен на конкретную бактерию. Как правило, лекарство широкого спектра будет менее эффективным.

По словам директора секретариата ВОЗ по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Марк Шпренгер, Россия как развитая страна должна законодательно запретить прием антибиотиков без рецепта, а также обеспечить выполнение соответствующих законов.

По данным зарубежных исследований, 20−40% антибиотиков назначаются ненадлежащим образом.