Имплантация зубов — новый уровень улыбки

Имплантация зубов — процедура, которая позволяет восстановить утраченные зубы и вернуть пациенту не только функциональность полости рта, но и уверенность в себе. Здоровые зубы играют важную роль для общего здоровья и самооценки человека. Потеря зубов может стать серьезной проблемой, которая повлияет на качество жизни. Существует множество причин, по которым люди теряют свои зубы, а самые распространенные - пародонтит, кариес, пульпит. Кроме того, травмы, генетические факторы и старение также могут способствовать потере зубов.

Имплантация зубов представляет собой эффективное решение для восстановления зубного ряда. Процедура заключается в установке импланта — искусственного корня зуба, который затем становится основой для крепления коронки. Одним из преимуществ имплантации перед другими методами восстановления зубов является то, что она позволяет восстановить не только видимую часть зуба, но и его корень, что обеспечивает более надежную фиксацию и функциональность. Высокая степень успеха имплантации и долгосрочные результаты делают эту процедуру все более популярной. При должном уходе импланты могут прослужить очень долго.

В стоматологической клинике Carrolit* заботятся о здоровье и эстетике пациентов, поэтому предлагают услугу имплантации зубов. Это сложная процедура, требующая мастерства и точности. Новый член команды специалистов клиники Carrolit, врач стоматолог-имплантолог Иван Владимирович Антонов обладает необходимым опытом, знаниями и качествами, чтобы вернуть зубам здоровье, а вам — уверенность и красоту. О его профессионализме говорит множество успешно выполненных процедур по имплантации. Высококлассный специалист, импланты с повышенной приживаемостью, современная оборудованная клиника — составляющие успешного результата.

Врач стоматолог-имплантолог Иван Владимирович Антонов с пациенткой. Фото предоставлено клиникой Carrolit.

В клинике Carrolit предлагают две имплантационные системы: Dentium (Дентиум) и Astra Tech (Астра Тех). Выбор в пользу одного из имплантов зависит от состояния костной ткани, ожидаемых результатов, а также от финансовых возможностей пациента. Стоимость систем в клинике варьируется от 37 000 до 47 000 руб. Консультация квалифицированного специалиста и личные предпочтения пациента помогут принять верное решение.

Команда стоматологов клиники Carrolit позаботится о восстановлении улыбки, здоровье зубов и вернет уверенность в себе своим пациентам.

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* Carrolit — Карролит.

Предложение действительно на момент публикации.

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