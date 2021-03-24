Импотенция излечима, какова бы ни была ее причина: опытный уролог рассказал, как решить проблему

Причин, по которым у мужчин возникает сексуальная дисфункция, множество. От психогенных и сосудистых до последствий элементарных хирургических вмешательств. Любые операции на малом тазу (на мочевом пузыре, кишечнике, простате и т.д.) часто вызывают сексуальную дисфункцию из-за нарушения нервов.

— Какая бы ни была причина, все эти проблемы решаемые. А многие из них — легко и довольно быстро решаемые, — утверждает Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог — заведующий хирургическим отделением новосибирской «Клиники Пасман». — К сожалению, многие мужчины считают, что их ситуация безнадежна и не обращаются за помощью.

— Почему возникают и как решаются проблемы эрекции?

— Основные причины: сосудистые (проблемы с артериями, с венами), психогенные (проблемы в семье, на работе, стрессы, неуверенность), инфекционные (хронический простатит, аденома простаты и пр.), последствия операций из-за нарушения нервов. Инфекционные проблемы и проблемы с артериями лечатся медикаментозно. Если терапия не помогает, выполняется операция. Проблемы с венами решаются оперативно. При психогенных факторах беседуем, направляем к сексологу, психотерапевту и вместе лечим пациента. Для пациентов, у которых причиной импотенции являются перенесенные операции, решением будет протезирование.

Сегодня существуют самые разные виды протезов, от простых, до сложных трехкомпонентных — они подбираются для каждого пациента индивидуально, в зависимости от ситуации, желаний и возможностей. В результате мужчина может вести полноценную интимную жизнь, испытывать прежние ощущения, более того, о том, что он сделал операцию, никто не узнает, даже партнерша может этого не знать, если мужчина не решит посвятить ее в это. У мужчины будет возникать спонтанная эрекция с помощью специальной помпы, которую нажал — эрекция возникла, нажал — эрекция прошла. Он испытывает такие же ощущения, как раньше, только в этом ему помогает аппарат.

Еще одна возможная причина эректильной дисфункции — аутоиммунное заболевание Болезнь Пейрони, при котором происходит изменение формы полового члена из-за образования плотных фиброзных бляшек. Иногда это небольшое искривление, иногда сильное настолько (80−90 градусов), что половая жизнь становится невозможной.

Если у пациента половой член имеет форму, при которой невозможно заниматься сексом, но сохранена своя эрекция, можно сделать операцию — иссечь бляшку и выполнить специальную закладку, которая сделает член правильной формы. В этом помогает томская разработка — бычий перикард — оболочка сердца, очень плотная, эластичная, хорошо работает на растяжение и не рвется, легко приживается и хорошо используется при таких заболеваниях.

Если Болезнь Пейрони сопровождается проблемой с эрекцией, протезирование поможет выпрямить член и вернуть активность.

Ключевая идея, которую важно донести до мужчин: какая бы ни была причина половой дисфункции, в любом случае что-то можно сделать — кому-то достаточно медикаментозного лечения — и так бывает часто, кому-то поможет операция на сосудах, кому-то восстановление эрекции с помощью протеза. Помочь можно практически в любой ситуации. Даже если дисфункция возникла давно и вам кажется, что время упущено. И даже член можно спротезировать, если было его удаление, например, вследствие рака полового члена.

Поэтому, если интимная жизнь для вас ценность, а ее отсутствие — проблема, не живите с этим, не впадайте в уныние, не приносите в жертву сексуальные отношения, обращайтесь за квалифицированной помощью — все решаемо. С каждым годом лечение становится более совершенным и эффективным, а с развитием этого направления стоимость его становится более доступной.

Более подробно обо всех возможностях восстановления эректильной функции для пациента в его конкретном случае доктор рассказывает на приеме.

Специально для иногородних пациентов у нас есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону: +7 (383) 284-30-53 с 08:00 до 20:00 (время по Новосибирску). Или по номеру персонального менеджера: +7−923−241−71−47 с 09:00 до 18:00 (время по Новосибирску) — она согласует удобное для вас время и дату консультации.

Справка

«Клиника Пасман» — широко известна не только в Сибири, но и далеко за ее пределами. Ключевые направления — онкология, урология, маммология, гинекология, в т.ч. вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО и другие). Это ультрасовременная медицина мирового уровня для помощи людям даже в самых сложных случаях. Здесь работают уникальные хирурги, выполняющие сложнейшие высокотехнологичные операции, призванные вернуть человека к полноценной активной жизни.

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