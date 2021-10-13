Новосибирские врачи могут справиться даже со сложными и неприятными заболеваниями

Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог, помимо прочего помогает при проблемах с эрекцией, при синдроме быстрого семяизвержения, выполняет операции по увеличению полового органа, занимается лечением простатита и мужского бесплодия.

Рак почки, простаты, мочевого пузыря, импотенция, удаление полового члена — это, пожалуй, топ наиболее страшных и неудобных тем, касающихся мужского здоровья. Но если отбросить эмоции, ложный стыд и посмотреть на ситуацию трезво, можно констатировать, что медицина во многом преуспела, врачи успешно справляются даже с самыми сложными и неприятными заболеваниями, операции становятся все более щадящими, органосохраняющими, а грамотная реабилитация позволяет вернуть мужчину к полноценной жизни, в том числе интимной.

Наиболее яркие факты о возможностях современной урологии и онкологии рассказал Павел Андреевич Гаврилов, уролог-андролог, хирург, онколог «Клиники Пасман»:

— Рак почки: если мы оперируем его на I, II и даже III стадии, можно вылечить человека — прогноз в таком случае очень хороший. Чем раньше выявлено заболевание, тем больше шанс сохранить почку. Операции эти мы выполняем лапароскопически — через небольшие проколы, без больших разрезов (как при полостной операции). Восстановление после такого вмешательства происходит намного быстрее и легче.

Бывают опухоли такого размера, что мы убираем их с частью почки, и при этом сохраняем орган. Если опухоль больше 4 см или находится рядом с крупными сосудами, делаем нефрэктомию (удаление) почки, но также лапароскопически — и лишь в конце операции делаем небольшой разрез для удаления органа.

— Рак мочевого пузыря: мы делаем все, чтобы сохранить орган, но, к сожалению, не всегда это возможно — заболевание практически никак себя не проявляет и часто обнаруживается на поздних стадиях — тогда приходится удалять мочевой пузырь. Но это не повод для отчаяния: мы выполняем операции Штрудера — удаляем орган и заменяем его на искусственный мочевой пузырь, выполненный из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный: люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков — человек живет как прежде. Операция выполняется лапароскопически, без разрезов.

— Даже если человек уже живет с дренажами и мочеприемниками, мы можем провести реконструктивную операцию, создать мочевой пузырь и вернуть пациента к нормальной жизни.

— Удаление мужчинам предстательной железы при онкологии мы также проводим лапароскопически, причем проводим нервосберегающие операции: сохраняем нервы, участвующие в эрекции, и через 18 месяцев после операции она восстанавливается, мужчина может жить как прежде.

— Восстановление эрекции после операции на простате или в результате других причин (даже спустя много лет): можно поставить протез, член становится ригидным, получает возможность совершать половой акт и испытывать прежние ощущения — мужчина может вернуться к полноценной сексуальной жизни. Об этом важно говорить, потому что многие не знают, что это возможно.

— Воссоздание полового члена при травмах, ампутациях, например, вследствие онкологии: можно восстановить его визуально и восстановить чувствительность.

— Перечисленные операции довольно редкие, технически сложные (связанные с восстановлением сосудов, нервов и т. д.), но выполнимые, и об этом очень важно говорить. Мужчины должны знать, что многие заболевания, которые звучат как приговор, таковыми не являются, успешно лечатся и после них можно вернуться к полноценной жизни, — говорит Павел Андреевич Гаврилов.

Все сопутствующие анализы, виды диагностики, необходимые для решения проблемы, а также операции и восстановительное лечение после них могут быть выполнены в стенах одной клиники.

Записаться на очную или дистанционную консультацию к Павлу Андреевичу Гаврилову можно по телефону 8 (383) 284-30-53 .

Специально для иногородних пациентов у нас есть предвартиельные дистанционные консультации по WhatsApp или Skype. Вся информация — по телефону 8 (383) 284-30-53 .

«Клиника Пасман»

Адрес: Новосибирск, ул. Карамзина, 92

Тел.: +7 (383) 284-30-53

Сайт: pasman-clinic.ru

Инстаграм: @clinicpasman

Лицензия ЛО-54−01−006086 от 11.11.2020.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ