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Здоровье

Индонезийские ученые обнаружили штамм-мутант коронавируса

В Индонезии зафиксировали измененный штамм коронавируса, который получил название «Мутация D614G», пишут «Известия».

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

«По предварительной информации, мутировавший штамм коронавируса обнаружили примерно у 40% всех инфицированных в стране», — сказал руководитель базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио.

По его словам, в настоящий момент ведутся дополнительные исследования для получения более точной информации.

Ученый также отметил, что передача мутировавшего D614G происходит быстрее. В то же время пока нет научных данных, которые доказывали бы более тяжелую переносимость этой инфекции.

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