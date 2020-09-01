Индонезийские ученые обнаружили штамм-мутант коронавируса

«По предварительной информации, мутировавший штамм коронавируса обнаружили примерно у 40% всех инфицированных в стране», — сказал руководитель базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио.
По его словам, в настоящий момент ведутся дополнительные исследования для получения более точной информации.
Ученый также отметил, что передача мутировавшего D614G происходит быстрее. В то же время пока нет научных данных, которые доказывали бы более тяжелую переносимость этой инфекции.