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Здоровье

Инфекционист дал простые советы россиянам при заражении коронавирусом

Врач-инфекционист Мария Мясникова порекомендовала россиянам, зараженным коронавирусом и находящимся на домашнем лечении, обильное витаминизированное питье — не менее 2,5 литра в день. Об этом сообщает Lenta.ru.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

При этом при лечении новой коронавирусной инфекции нужно больше лежать на животе. Такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом.

«Для удобства можно одну подушку подложить под грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются. Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку», — пояснила Мясникова.

Также для быстрого выздоровления рекомендуется заниматься дыхательной гимнастикой и исключить серьезные физические нагрузки.

Но самым главным компонентом выздоровления, по словам специалиста, остается все же точное соблюдение назначений врачей.

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