Инфекционист дал простые советы россиянам при заражении коронавирусом

При этом при лечении новой коронавирусной инфекции нужно больше лежать на животе. Такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом.
«Для удобства можно одну подушку подложить под грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются. Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку», — пояснила Мясникова.
Также для быстрого выздоровления рекомендуется заниматься дыхательной гимнастикой и исключить серьезные физические нагрузки.
Но самым главным компонентом выздоровления, по словам специалиста, остается все же точное соблюдение назначений врачей.