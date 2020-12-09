Одна из крупнейших частных лабораторий « Инвитро » объявила о снижении стоимости на ряд исследований. Теперь проверить себя «на ковид» и иммунитет к нему станет гораздо проще. Для пациентов «Инвитро» снижены цены на ПЦР- тест к COVID-19.

В медицинских офисах компании пройти исследование теперь можно за 1400 рублей*.

Александр Хамидулин,

генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Сибирь»:

— Важный шаг для борьбы с пандемией — доступность необходимых тестов для всех слоев населения. Мы учли опыт, полученный в первую волну пандемии, внесли изменения в некоторые рабочие процессы и у нас получилось снизить стоимость тестирования для конечного потребителя.

ПЦР- тест — это основной метод диагностики используемый при выявлении коронавирусной инфекции. Анализ поможет определить находится ли пациент в острой фазе заболевания.

ПЦР-исследование к COVID-19. Лаборатория «Инвитро»

Второе важное исследование при диагностике COVID-19 — это выявление в крови человека специфических антител к вирусу. Оно позволит установить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования или бессимптомным течением инфекции.

В «Инвитро» можно сдать анализ на выявление «ранних» и «поздних» антител — IgM и IgG. Антитела класса M (IgM) вырабатываются в организме через 7−10 дней после заражения, антитела G спустя минимум три недели.

Обновленная стоимость на выявление в крови антител любого класса составит 680 рублей*, сдать биоматериал на исследование можно в любом медицинском офисе сети без предварительной записи.

«Инвитро» снижает цены на ПЦР-исследования к COVID-19. Лаборатория «Инвитро»

Наличие в крови антител класса М говорит о недавно перенесенном или текущем заболевании и может быть ключевым в принятии решения о соблюдении самоизоляции или повторном ПЦР- исследовании.

Сдать ПЦР- тест на COVID-19 можно в медицинских офисах «Инвитро» по адресам:

По предварительной записи Ул. Анатолия 68 , будни с 12:30 до 15:30 , суббота с 12:30 до 15:30

В порядке живой очереди Ул. Антона Петрова 170 , будни с 12:30 до 14:30

будни с 12:30 до 14:30 Ул. Взлетная 38 , будни с 12:30 до 14:30,

будни с 12:30 до 14:30, Пр. Коммунистический 3 , понедельник , вторник , пятница с 12:30 до 15:00

понедельник вторник пятница с 12:30 до 15:00 Ул. Васильева 57 , будни с 12:30 до 14:30

Записаться на тестирование можно по телефону 8−800−234−40−50

Лицензия № ЛО-22−01−005−111 от 31 августа 2018 г.

*Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА