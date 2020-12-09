«Инвитро» снижает цены на ПЦР-исследования к COVID-19.

В медицинских офисах компании пройти исследование теперь можно за 1400 рублей*.
Александр Хамидулин,
генеральный директор ООО «ИНВИТРО-Сибирь»:
— Важный шаг для борьбы с пандемией — доступность необходимых тестов для всех слоев населения. Мы учли опыт, полученный в первую волну пандемии, внесли изменения в некоторые рабочие процессы и у нас получилось снизить стоимость тестирования для конечного потребителя.
ПЦР- тест — это основной метод диагностики используемый при выявлении коронавирусной инфекции. Анализ поможет определить находится ли пациент в острой фазе заболевания.
Второе важное исследование при диагностике COVID-19 — это выявление в крови человека специфических антител к вирусу. Оно позволит установить факт перенесенного заболевания у пациентов с отрицательным результатом ПЦР-исследования или бессимптомным течением инфекции.
В «Инвитро» можно сдать анализ на выявление «ранних» и «поздних» антител — IgM и IgG. Антитела класса M (IgM) вырабатываются в организме через 7−10 дней после заражения, антитела G спустя минимум три недели.
Обновленная стоимость на выявление в крови антител любого класса составит 680 рублей*, сдать биоматериал на исследование можно в любом медицинском офисе сети без предварительной записи.
Наличие в крови антител класса М говорит о недавно перенесенном или текущем заболевании и может быть ключевым в принятии решения о соблюдении самоизоляции или повторном ПЦР- исследовании.
Сдать ПЦР- тест на COVID-19 можно в медицинских офисах «Инвитро» по адресам:
- Ул. Анатолия 68, будни с 12:30 до 15:30, суббота с 12:30 до 15:30
- Ул. Антона Петрова 170, будни с 12:30 до 14:30
- Ул. Взлетная 38, будни с 12:30 до 14:30,
- Пр. Коммунистический 3, понедельник, вторник, пятница с 12:30 до 15:00
- Ул. Васильева 57, будни с 12:30 до 14:30
- по телефону 8−800−234−40−50
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*Цена указана без учета стоимости взятия биоматериала
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