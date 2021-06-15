«Инвитро» запускает в Барнауле услугу «Выезд на дом» за один рубль

Не нужно стоять в очередях: специалист приедет в удобное время и возьмет биоматериал для исследования

Медицинская компания «Инвитро» в Барнауле запустила акцию «Выезд на дом» за 1 рубль.* Услуга актуальна для семей с детьми, пациентов которым сложно добраться до медицинского офиса по состоянию здоровья и другим обстоятельствам. Больше не нужно тратить время на дорогу, квалицированные специалисты сами приедут к вам.

Современная медицина позволяет провести взятие биоматериала на дому с применением портативного оборудования. Высокая квалификация сотрудников гарантирует соблюдение всех требований при проведении медицинских манипуляций и транспортировке биоматериала в лабораторию. Сроки выполнения исследований при заказе услуги «Выезд на дом» остаются стандартными.

Чтобы сдать анализ на дому, необходимо оставить заявку на сайте или позвонить в колл-центре «Инвитро» 8−800−234−40−50 и договориться о времени.

Биоматериал в тот же день отправляется на исследование в лабораторию «Инвитро», одну из крупнейших, ультрасовременных частных лабораторий за Уралом. Высокотехнологичное оборудование позволяет выполнять исследования в кратчайшие сроки, сохраняя международный уровень качества лабораторной диагностики.

Результаты анализа приходят на электронную почту или по СМС, в зависимости от выбранного варианта.

Узнать подробности акции и заказать услугу «Выезд на дом» на сайте invitro.ru или по номеру телефона горячей линии 8−800−234−40−50.

* До 31 августа 2021 года стоимость услуги «Выезд на дом» 1 рубль при заказе исследований на сумму 1000 рублей.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА