Искусственный иммунитет: почему массовая вакцинация не останавливает ковид

В странах, прививших более 60% населения, вновь растет коронавирусная статистика. Как утверждают эксперты, повторное заражение COVID-19 становится нормой, и правительствам как можно скорее стоит увеличить масштабы прививочной кампании, пишет «Росбалт».

«Не все вакцины, которые применялись в Эмиратах, Бахрейне, считаются эффективными. Например, там использовали китайские разработки. К тому же важно понимать, что в сегодняшних условиях 60% привитых не смогут спасти от роста заболеваемости. Нужен больший процент людей», — говорит Константин Чумаков, директор Центра глобальной вирусологической сети, адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона:.

Никакая вакцина не гарантирует абсолютную защиту, уверен ученый. Даже если вы вакцинируете 100% населения, вы все равно получаете какое-то количество заболевших. В Израиле заражаются непривитые молодые люди и дети, при этом рост заболеваемости небольшой.

«Подъем заболеваемости в Израиле я связываю с тем, что люди расслабились. Даже если страна привилась, нужно соблюдать меры предосторожности: если и не носить маски везде-везде, то хотя бы избегать больших сборищ. Тем более в период, когда завезен измененный индийский вариант, обладающий более неприятными свойствами», — указывает Чумаков.

Золотая броня

«Инфекционные штаммы вытесняют менее инфекционные. К счастью, иммунитет не лампочка, которая сразу гаснет. Он понемногу снижается, и это хорошая новость, но одновременно плохая. Все-таки иммунитет не вечен. Многие думали, что вакцину разработают и мы все покроемся золотой броней, и коронавирус отступит навсегда. Наивное предположение», — уверена Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

Многие говорят: «Да, антитела пропадают, но у нас есть клетки памяти. При атаке вируса защита проснется, и организм победит». Но и в таком случае история не вечная, что «подтверждается предшествующим опытом — в случае SARS иммунитет работал 5−6 лет, а VERS — 10 лет. И все».

Коронавирус. Анализы. CC0

«Как догнать в отдельной стране коллективный иммунитет, если защита постоянно слабеет с месяцами? У меня нет хорошего ответа на ваш вопрос», — сказала профессор.

Пассивное развитие эпидемии

«Объединенные Арабские Эмираты — страна мудрых людей. Они не отменили ограничения по индивидуальным средствам защиты, хотя вакцинировано 72,8% населения. Они хотят справиться с эпидемией окончательно. Так же мудро ведут себя и в Израиле, где высок охват вакцинации, но продолжает действовать строгий масочный режим. Мы же подаем самый худший пример из всех возможных. В Петербурге устраивают три подряд супермассовых мероприятия: ПМЭФ, Евро-2020 и «Алые паруса», — считает Сергей Нетесов, завлабораторией бионанотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук.

Складывается впечатление, что никто не хотел остановить эпидемию — ей пассивно дали развиться, считает сибирский ученый.

Между тем в России обнаружено более 14 тысяч мутаций коронавируса, но они не приводят к значимым изменениям его свойств, сообщил гендиректор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Максютов посетовал, что всплеск заболеваемости COVID-19 обусловлен низкой степенью соблюдения россиянами противоэпидемических мер.