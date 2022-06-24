Исследование: новые мутанты ковида в 20 раз хуже нейтрализуются иммунитетом

Новые варианты ковида в десятки раз лучше уклоняются от иммунитета, говорится в новом исследовании, опубликованном во влиятельном New England Journal of Medicine.

Ученые сравнили иммунный ответ нескольких групп испытуемых на разные варианты вируса.

На смену омикрону

Два потенциально опасных субварианта коронавируса, которые оказались наиболее живучими в крови переболевших и вакцинированных, еще не получили запоминающихся названий. Пока они известны как BA.4 и BA.5 — но возможно, что именно один из них придет на смену омикрону и станет новым глобально доминирующим штаммом ковида, пишет bfm.ru.

Новые мутанты

В рамках исследования, проведенного в Гарварде, ученые проанализировали нейтрализующую активность антител в образцах нескольких групп добровольцев против нескольких вариантов вируса.

Результаты стали ожидаемыми, но впечатляющими — у переболевших испытуемых титры против BA.4 и BA.5 были в 18 раз ниже, чем против оригинального ковида, а у участников, вакцинированных полгода назад, в целых 20 раз.

Это объясняется постепенным изменением вируса — знакомый с уханьским штаммом организм едва узнает новых мутантов.

Необходима модернизация «Спутника V»

У недавно ревакцинированных добровольцев нейтрализующая активность к новым вариантам была заметно выше, но разница по сравнению с их же ответом на другие штаммы осталась такой же — примерно в 20 раз.

Это демонстрирует необходимость адаптации вакцин под новые варианты — тот же «Спутник V» знакомит организм с кусочками еще уханьского вируса.

Таким образом, ревакцинация в соответствии с рекомендациями Минздрава все еще полезна. Однако долгосрочное решение может требовать модернизации препарата.

Масштабные вспышки

Исследователи указывают — распространение новых вариантов может привести к масштабным вспышкам вируса в том числе в тех регионах, где проживает высокий процент вакцинированных и переболевших.

К этой категории относится и Россия.

При этом знакомство иммунитета с вакциной или предыдущими вариантами вируса все равно скорее всего будет обеспечивать инфицированным более легкое течение болезни.

Сколько умирает в России

Заболеваемость ковидом в России остается сравнительно низкой и не превышает пяти тысяч случаев в сутки с середины мая.

Ежедневно от коронавируса умирают от 50 до 100 россиян.

Ранее появление в России новых штаммов коронавируса допустил Роспотребнадзор.