Исследование: новые мутанты ковида в 20 раз хуже нейтрализуются иммунитетом

Ученые сравнили иммунный ответ нескольких групп испытуемых на разные варианты вируса.
На смену омикрону
Два потенциально опасных субварианта коронавируса, которые оказались наиболее живучими в крови переболевших и вакцинированных, еще не получили запоминающихся названий. Пока они известны как BA.4 и BA.5 — но возможно, что именно один из них придет на смену омикрону и станет новым глобально доминирующим штаммом ковида, пишет bfm.ru.
Новые мутанты
В рамках исследования, проведенного в Гарварде, ученые проанализировали нейтрализующую активность антител в образцах нескольких групп добровольцев против нескольких вариантов вируса.
Результаты стали ожидаемыми, но впечатляющими — у переболевших испытуемых титры против BA.4 и BA.5 были в 18 раз ниже, чем против оригинального ковида, а у участников, вакцинированных полгода назад, в целых 20 раз.
Это объясняется постепенным изменением вируса — знакомый с уханьским штаммом организм едва узнает новых мутантов.
Необходима модернизация «Спутника V»
У недавно ревакцинированных добровольцев нейтрализующая активность к новым вариантам была заметно выше, но разница по сравнению с их же ответом на другие штаммы осталась такой же — примерно в 20 раз.
Это демонстрирует необходимость адаптации вакцин под новые варианты — тот же «Спутник V» знакомит организм с кусочками еще уханьского вируса.
Таким образом, ревакцинация в соответствии с рекомендациями Минздрава все еще полезна. Однако долгосрочное решение может требовать модернизации препарата.
Масштабные вспышки
Исследователи указывают — распространение новых вариантов может привести к масштабным вспышкам вируса в том числе в тех регионах, где проживает высокий процент вакцинированных и переболевших.
К этой категории относится и Россия.
При этом знакомство иммунитета с вакциной или предыдущими вариантами вируса все равно скорее всего будет обеспечивать инфицированным более легкое течение болезни.
Сколько умирает в России
Заболеваемость ковидом в России остается сравнительно низкой и не превышает пяти тысяч случаев в сутки с середины мая.
Ежедневно от коронавируса умирают от 50 до 100 россиян.
Ранее появление в России новых штаммов коронавируса допустил Роспотребнадзор.