Исследователи нашли простой способ диагностики рака мочевого пузыря

Российские ученые вместе с зарубежными коллегами из Португалии и Франции создали тест для диагностики рака мочевого пузыря, в том числе на самых ранних стадиях. Материал об этом опубликован в научном журнале EBioMedicine, пишет «Российская газета».

Исследователи проанализировали состав мочи, крови и новообразований у страдающих от онкологии пациентов и обнаружили в выделениях обрывки ДНК из погибших атипичных клеток.

В образцах находились фрагменты мутационной версии гена TERT, которую можно использовать для диагностики злокачественных процессов в мочевом пузыре.

Был создан несложный комплекс, который позволяет найти в крови, моче и тканях те самые обрывки ДНК, сигнализирующие об онкологии. При этом новый тест может обнаружить одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых клеток.

Для использования метода не нужно специально оборудования. Он более прост относительно существующих сегодня систем диагностики рака мочевого пузыря, и менее болезненный, отметили ученые.