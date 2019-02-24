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Здоровье

Исследователи назвали продукты, снижающие риск развития рака толстой кишки

Китайские ученые пришли к выводу, что употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея может снизить риск развития колоректального рака, сообщает РИА Новости.

Нож и лук.
Нож и лук.
СС0

Участники исследования

Эксперты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства.

Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приема пищи. Специалисты обнаружили, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у взрослых, которые потребляли большое количество лука, по сравнению с теми, кто потреблял его в относительно меньшем количестве.

Вывод

Ученые пришли к выводу, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, которые могут помочь снизить риск развития злокачественной опухоли в толстой кишке.

Пресс-релиз исследования опубликован в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

Колоректальный рак — злокачественная опухоль толстой кишки и ее придатка (червеобразного отростка). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он является одним из самых распространенных типов рака, пишет bfm.ru.

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