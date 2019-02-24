Исследователи назвали продукты, снижающие риск развития рака толстой кишки

Участники исследования
Эксперты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства.
Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приема пищи. Специалисты обнаружили, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у взрослых, которые потребляли большое количество лука, по сравнению с теми, кто потреблял его в относительно меньшем количестве.
Вывод
Ученые пришли к выводу, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, которые могут помочь снизить риск развития злокачественной опухоли в толстой кишке.
Пресс-релиз исследования опубликован в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.
Колоректальный рак — злокачественная опухоль толстой кишки и ее придатка (червеобразного отростка). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он является одним из самых распространенных типов рака, пишет bfm.ru.