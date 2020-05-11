Исследователи прокомментировали сообщения о коллективном иммунитете от COVID-19

Они пришли к выводу, что достичь коллективного иммунитета не удастся ни в одной стране.

По данным исследователей, для его выработки необходимо, чтобы COVID-19 переболели 70% жителей, говорится на сайте учреждения.

«Ни в одной стране доля инфицированных не превысила 2−4%, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы», — подчеркнули исследователи.

Авторы исследования привели в пример США, где сейчас инфицированы 2,25 млн граждан, пишет News.ru. Для выработки коллективного иммунитета потребуется заражение как минимум 200 млн человек. При нынешних темпах заболеваемости этой отметки удастся достичь только к 2021 году, когда болезнь убьет 500 тыс. американцев.