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Здоровье

Исследователи прокомментировали сообщения о коллективном иммунитете от COVID-19

Исследователи департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса проанализировали статистику заражения коронавирусом нового типа по всему миру.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Они пришли к выводу, что достичь коллективного иммунитета не удастся ни в одной стране.

По данным исследователей, для его выработки необходимо, чтобы COVID-19 переболели 70% жителей, говорится на сайте учреждения.

«Ни в одной стране доля инфицированных не превысила 2−4%, в то время как для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы 70% населения переболели или были вакцинированы», — подчеркнули исследователи.

Авторы исследования привели в пример США, где сейчас инфицированы 2,25 млн граждан, пишет News.ru. Для выработки коллективного иммунитета потребуется заражение как минимум 200 млн человек. При нынешних темпах заболеваемости этой отметки удастся достичь только к 2021 году, когда болезнь убьет 500 тыс. американцев.

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