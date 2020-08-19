Исследователи рассказали о неизвестном ранее механизме заражения коронавирусом

Ученые использовали криоэлектронную томографию, усреднение субтомограмм и молекулярное динамическое моделирование, чтобы проанализировать структуру S-белка (белка-«шипа»), который играет ключевую роль в связывании коронавируса с поверхностью заражаемой клетки и проникновении патогена внутрь, пишет Lenta.ru.
Оказалось, что глобулярная часть белка-«шипа», которая содержит рецептор-связывающую область и механизмы, необходимые для слияния с клеткой-мишенью, соединена с гибкой ножкой.
Объединив моделирование молекулярной динамики и криоэлектронную томографию, команда определила три «сустава» — «бедро», «колено» и «голеностоп», — которые придают стеблю гибкость.
По словам ученых, с помощью ножки рецептор-связывающая часть может перемещаться и, таким образом, искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.
Результаты научной работы опубликованы в журнале Science, они помогут в разработке вакцин и эффективных терапевтических средств для лечения инфицированных пациентов.