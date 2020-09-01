Исследователи рассказали о высокой выживаемости коронавируса осенью

Весной и осенью частицы коронавируса на различных поверхностях живут в среднем от 17 до 30 часов, а летом — от двух до пяти часов.
В связи с этим специалисты рекомендуют поддерживать высокий уровень личной гигиены и регулярно дезинфецировать потенциально зараженные поверхности, чтобы не дать возникнуть новым вспышкам вируса, пишет Lenta.ru.
Исследование опубликовано в научной библиотеке bioRxiv.
Ранее выяснилось, что при температурах выше 10 градусов по Цельсию вирус выживает в течение более короткого периода времени. Также частицы SARS-CoV-2 инактивируются при действии высокого ультрафиолетового излучения. Остальные факторы, например, влажность воздуха, практически не влияют на распространение COVID-19.