Исследователи рассказали, сколько времени коронавирус живет на твердых поверхностях и в воздухе

В исследовании приняла участие группа американских специалистов, отмечает «Интерфакс».
«Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких часов, а на поверхностях — до нескольких дней», — говорится в статье.
Ученые определили, что на поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному.
Дольше всего он держался на пластике и нержавеющей стали — до 72 часов. На картоне он «выживает» не долее 24 часов, а на медных поверхностях — максимум четыре часа.
Сравнение
Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях, пишет bfm.ru.
Оба вируса действуют примерно одинаково.
В воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов. Таким образом, это подтверждает — коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, заключили специалисты.
При этом предшественник нынешнего нового коронавируса вирус SARS-CoV-1 мог сохраняться на разных поверхностях до девяти суток.