Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 марта 0°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Исследователи рассказали, сколько времени коронавирус живет на твердых поверхностях и в воздухе

Коронавирус нового типа COVID-19 несколько часов сохраняет жизнеспособность в воздухе и до трех суток «живет» на некоторых поверхностях, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию The New England Journal of Medicine.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

В исследовании приняла участие группа американских специалистов, отмечает «Интерфакс».

«Вирус может оставаться жизнеспособным и заразным в форме взвешенных частиц на протяжении нескольких часов, а на поверхностях — до нескольких дней», — говорится в статье.

Ученые определили, что на поверхностях из разных материалов вирус ведет себя по-разному.

Дольше всего он держался на пластике и нержавеющей стали — до 72 часов. На картоне он «выживает» не долее 24 часов, а на медных поверхностях — максимум четыре часа.

Сравнение

Исследователи сравнили, как вызвавший пандемию вирус SARS-CoV-2 и его предшественник SARS-CoV-1 распространяются в разных условиях, пишет bfm.ru.

Оба вируса действуют примерно одинаково.

В воздухе возбудители заболевания держатся до трех часов. Таким образом, это подтверждает — коронавирусом можно заразиться воздушно-капельным путем, заключили специалисты.

При этом предшественник нынешнего нового коронавируса вирус SARS-CoV-1 мог сохраняться на разных поверхностях до девяти суток.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость