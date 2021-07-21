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Здоровье

Исследователи выяснили, что экстракт полыни подавляет ковид

Вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять коронавирус SARS-CoV-2, выяснили ученые в ходе экспериментов, пишет журнал Scientific Reports.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Исследователи признали эффективными экстракты полыни — Artemisia annua, а также артемизинина и его производных — артесуната и артеметера.

Артемизин входит в состав противомалярийных препаратов.

Испытания проводились на человеческих клетках, в частности на клетках рака легких A549-hACE2. В качестве модельных вирусов ученые использовали немецкий штамм коронавируса из Мюнхена и датский из Копенгагена.

По данным исследователей, все эти соединения успешно борются с коронавирусом, пишет bfm.ru. Самым эффективным оказался артесунат. По сравнению с ним вещества, содержащиеся в полыни, чуть менее эффективны. Однако они смогут помочь сразу после того, как вирус попал в организм.

Ученые планируют начать в ближайшее время клинические испытания.

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