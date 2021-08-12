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Здоровье

Исследователи выяснили, можно ли заразиться «короной» при разговоре

Ученые из Национального университета Сингапура провели исследование, в результате которого выяснили, что инфицированные COVID-19 частицы передаются не только при кашле или чихании.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Специалисты предположили — коронавирусом можно заразиться даже во время разговора.

Профессор Пол Тамбая объяснил, что в процессе дыхания, разговора и пения формируются мелкие частицы, чей размер максимально достигает пяти микрометров, пишет The Straits Times. Такие элементы содержат больше компонентов вируса, чем более крупные частицы.

Профессор Кристин Колэман добавила — наибольшее количество опасных частиц коронавируса распространялось у некоторых пациентов именно при разговоре, пишет «Росбалт». По мнению ученого, это обусловлено непроизвольным повышением голоса в ходе беседы.

В рамках исследования ученые занимались и вопросами замедления распространения коронавируса. Так, при разговоре вероятность заразиться COVID-19 снижает определенная циркуляция воздуха, которая формируется за счет расположения мебели, вентиляторов.

Кроме того, дистанция между людьми помогает уменьшить концентрацию опасных элементов.

Ученые призвали людей соблюдать масочный режим не только в помещениях, но и на улице.

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