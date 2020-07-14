Исследователи выяснили связь между коронавирусом и пыльцой

Распространение коронавируса может уменьшаться летом из-за цветения растений и возникновения пыльцы.

Международная группа ученых выявила связь между появлением пыльцы и уменьшением случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых грипп и COVID-19.

Как объяснили специалисты, летом иммунитет человека начинает работать активнее из-за действия аллергенов от пыльцы и возникновения особого аэрозоля в воздухе, который сокращает число вирусных частиц в атмосфере, пишут «Известия».

«Мы предполагаем, что появление пыльцы в сочетании с погодными переменными может объяснить сезонность эпидемий гриппа и других респираторных заболеваний, включая COVID-19», — заявили исследователи.

Но российские специалисты сочли такой вывод преждевременным, пишет ura.ru. По словам академика РАН, иммунолога Виталия Зверева, коронавирус распространяется в любое время года и при любых условиях.

Кроме того, такой аллерген, как пыльца, не стимулирует иммунную систему, а заставляет ее неправильно работать.