1 марта
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Здоровье

Источник сил или опасность для сердца? Чем полезен и вреден дневной сон для взрослых, рассказал эксперт

Нужен ли взрослым тихий час? Казалось бы, ответ очевиден - конечно, нужен! Однако мнения врачей расходятся. Пока одни уверены, что дневной сон дает прилив бодрости, другие считают, что он - причина болезней сердца. Так ли полезно спать после обеда и как это правильно делать - в карточках altapress.ru.

Сон.
Сон.
freepik.com/wayhomestudio
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Польза и вред тихого часа

Ряд исследований доказывают, что дневной сон улучшает работоспособность, помогает ликвидировать ночной недосып и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Также творческие люди не раз замечали, что тихий час помогает улучшить воображение и концентрацию внимания.

Однако врачи предупреждают, что сон днем может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Более того, после тихого часа человек может проснуться еще более уставшим, чем был до этого.

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Кому нужен дневной сон?

В отличие от распорядка в детском саду, тихий час далеко не обязателен для всех взрослых. Если человек хорошо высыпается ночью и у него нет проблем со здоровьем, то дополнительный сон днем ему не нужен, рассказывает врач-невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест».

А вот если человек недостаточно отдыхает за ночь и на утро чувствует себя разбитым, то дневной сон поможет ему взбодриться. Он восполнит силы после длительного перелета или при простуде.

Сон.
Сон.
freepik.com/gpointstudio
3
Как правильно спать днем?

Врачи, в том числе Екатерина Демьяновская, рекомендуют спать днем не больше 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы в организме усилилась выработка и циркуляция спинномозговой жидкости — ликвора, которая доставляет мозгу полезные вещества и нейромедиаторы.

Для тихого часа стоит выбирать тихое, хорошо проветриваемое помещение. Место для сна должно быть удобным: диван, софа или мягкое кресло. И ни в коем случае не стоит засыпать, положив голову на стол. Это вызовет перенапряжение шеи и затруднит кровоснабжение мозга. В результате человек проснется не только уставший, но и с больной шеей.

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Что будет, если поспать больше 30 минут?

Когда человек спит больше получаса, на место приятной дремы приходит глубокая фаза сна, во время которой тело расслабляется, температура снижается, а все процессы замедляются.

Такой сон днем будет значительно короче ночного, из-за чего не происходит достаточное число чередований фаз. И если человека резко разбудить, то вместо прилива сил он будет чувствовать слабость и разбитость. Организм будет находиться в состоянии перехода между сном и бодрствованием, которое может продлиться до двух часов.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com
5
Лучшее время для тихого часа

Тихий час лучше всего устраивать после обеда, но не позднее 15:00.

"После этого времени в наших широтах с осени и до весны на улице уже начинает темнеть. Организм воспринимает такой отдых как начало полноценного сна и начинает вырабатывать мелатонин, который погружает тело в глубокий сон", - объясняет специалист.

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