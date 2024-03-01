Источник сил или опасность для сердца? Чем полезен и вреден дневной сон для взрослых, рассказал эксперт

Ряд исследований доказывают, что дневной сон улучшает работоспособность, помогает ликвидировать ночной недосып и снижает уровень кортизола — гормона стресса. Также творческие люди не раз замечали, что тихий час помогает улучшить воображение и концентрацию внимания.
Однако врачи предупреждают, что сон днем может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Более того, после тихого часа человек может проснуться еще более уставшим, чем был до этого.
В отличие от распорядка в детском саду, тихий час далеко не обязателен для всех взрослых. Если человек хорошо высыпается ночью и у него нет проблем со здоровьем, то дополнительный сон днем ему не нужен, рассказывает врач-невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест».
А вот если человек недостаточно отдыхает за ночь и на утро чувствует себя разбитым, то дневной сон поможет ему взбодриться. Он восполнит силы после длительного перелета или при простуде.
Врачи, в том числе Екатерина Демьяновская, рекомендуют спать днем не больше 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы в организме усилилась выработка и циркуляция спинномозговой жидкости — ликвора, которая доставляет мозгу полезные вещества и нейромедиаторы.
Для тихого часа стоит выбирать тихое, хорошо проветриваемое помещение. Место для сна должно быть удобным: диван, софа или мягкое кресло. И ни в коем случае не стоит засыпать, положив голову на стол. Это вызовет перенапряжение шеи и затруднит кровоснабжение мозга. В результате человек проснется не только уставший, но и с больной шеей.
Когда человек спит больше получаса, на место приятной дремы приходит глубокая фаза сна, во время которой тело расслабляется, температура снижается, а все процессы замедляются.
Такой сон днем будет значительно короче ночного, из-за чего не происходит достаточное число чередований фаз. И если человека резко разбудить, то вместо прилива сил он будет чувствовать слабость и разбитость. Организм будет находиться в состоянии перехода между сном и бодрствованием, которое может продлиться до двух часов.
Тихий час лучше всего устраивать после обеда, но не позднее 15:00.
"После этого времени в наших широтах с осени и до весны на улице уже начинает темнеть. Организм воспринимает такой отдых как начало полноценного сна и начинает вырабатывать мелатонин, который погружает тело в глубокий сон", - объясняет специалист.
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