IT-здравоохранение. 9 цифровых технологий, которые в ближайшее время облегчат жизнь пациентов и врачей в Алтайском крае

Сферу здравоохранения региона в ближайшее время ждут масштабные закупки и внедрение новых цифровых технологий. Чтение рентгенограмм на расстоянии, электронные медицинские карты, зеленые коридоры для онкобольных и еще несколько важных проектов планируется запустить уже в этом году. «Это не какое-то фэнтези, — говорит директор медицинского информационно-аналитического центра Алтайского края Виталий Азанов. — Многое мы уже начали делать, остальное вот-вот начнем».

1. Мониторинг пациентов с онкологическими заболеваниями

Сейчас, согласно нормативным документам, от подозрения на онкологию до опровержения или подтверждения подозрения не должно пройти более 14 дней. Столько же времени по плану занимает этап от подтвержденного подозрения до направления в онкоцентр на лечение. Итого максимальный срок всех обследований — 28 дней.

Существует еще предшествующий подозрению этап — настороженность врача по отношению к пациенту, он начинается с первого приема. Пока этот этап нормативными документами не регулируется. Но он так же важен, как и два последующих.

Виталий Азанов,

директор медицинского информационно-аналитического центра:

На этом этапе потенциальный онкологический больной может «потеряться» из виду врача. Пережив обострение какого-либо заболевания (проще говоря, когда отлегло), люди иногда просто не приходят на обследования. Или, что еще хуже, теряются на этапе, когда самые неприятные подозрения подтверждаются. Некоторые боятся услышать диагноз. Потом пациенты если и появляются, то уже на стадии, когда оказать им помощь намного сложнее, а иногда и невозможно.

Согласно проекту, если в течение 30 дней после первого приема пациент исчез, врач ставит в специальную программу пометку «настороженность», тем самым запуская своеобразный таймер. Пофамильный список таких пациентов увидит медицинская организация, страховая компания и Минздрав.

Задачей будет найти тех, кто пропал на каком-то этапе, и ускорить их «движение», с тем чтобы как можно быстрее поставить диагноз и при необходимости начать лечение.

Для этого создадут контакт-центры на базе медорганизаций и задействуют существующие в страховых компаниях. В связи с деликатностью проблемы звонить пациентам будут не роботы, а живые люди. Человека спросят, почему он не идет в поликлинику, и создадут некий зеленый коридор обследований.

До конца года проект запустят в 10 медицинских организациях края, в следующем году — во всех. В России пока нет такого массового подхода к онкобольным. Это будет исключительно алтайское ноу-хау.

Диагностический центр Алтайского края. altapress.ru.

2. Мониторинг пациентов с высоким давлением

В эксперименте задействуют пациентов барнаульских поликлиник № 3 и 9 — всего 1500 человек, страдающих артериальной гипертензией (это один из основных факторов риска при сердечно-сосудистых заболеваниях). Им выдадут портативный тонометр с сим-картой. Три раза в день — утром, в обед и вечером — пациенты должны будут снимать показания, врач и медсестра увидят их на мониторе и смогут в случае необходимости вызвать пациента и скорректировать лечение.

Это проект федерального Минздрава. Алтайский край стал 16-м присоединившимся регионом. Цель такого мониторинга — снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которые наряду с онкологическими чаще всего становятся причиной смерти жителей региона.

Виталий Азанов,

директор медицинского информационно-аналитического центра:

Планируем запустить эту систему уже в ноябре. Приборы выдадут бесплатно. Надеемся, никто их не сломает и не потеряет. Если в результате эксперимента будет реальное снижение инвалидизации и смертности, к такому мониторингу подключат пациентов из других поликлиник — в Алтайским крае это сотни тысяч жителей.

Артериальной давление. СС0

3. Телекардиограмма

Планируется закупить мобильные электрокардиографы с сим-картами и оснастить ими почти все автомобили скорой помощи. Сейчас в регионе уже есть 16 таких приборов. По словам Виталия Азанова, к концу года их будет 300.

Смысл в том, чтобы фельдшер скорой помощи мог мгновенно передавать ЭКГ в кардиодиспансер и получать расшифровку. В кардиоцентре уже запущена круглосуточная служба теле-ЭКГ, ее расширят. Сейчас врачи получают до 50 исследований в день, по прогнозам, будут получать 200−300 кардиограмм.

Это важно, потому что врачей нужных специальностей не хватает, а фельдшер не всегда может прочитать кардиограмму. В случае с инфарктами от быстроты выбора технологии медпомощи напрямую зависит жизнь пациента.

Виталий Азанов,

директор медицинского информационно-аналитического центра:

В ЭКГ при сосудистых катастрофах есть такое понятие — подъем сегмента ST. Появился он — значит, все очень серьезно: если не принять срочных мер, такие пациенты почти гарантированно гибнут. При этом есть и другие формы инфаркта, менее тяжелые. И нужно, чтобы врач быстро понял, тот ли это случай, когда нужно принимать экстренные меры.

Приборами теле-ЭКГ в последующие два года также планируется оснастить приемные отделения районных больниц и фельдшерско-акушерские пункты в селах края.

Сердце. unsplash.com

4. Региональный архив медицинских изображений

Суть технологии в том, что изображения при исследованиях (МРТ, КТ, рентген, УЗИ, ангиография, маммография и другие) в цифровом виде с аппаратов направляются в региональное «хранилище».

Плюсы для пациента очевидны: если снимок потерян, то не надо будет снова делать исследование. При желании пациент сможет записать изображение на какой-нибудь носитель. Врачи также почувствуют пользу: архив решит проблему быстрого доступа к изображениям и их не нужно будет каждый раз распечатывать.

К системе уже подключена Славгородская больница, краевой онкоцентр и 5-я горбольница Барнаула. До конца года туда войдут еще 20 медорганизаций, до 2021 года — все.

С централизованным архивом изображений станет возможно еще одно важное нововведение — реэкспертиза маммографических исследований.

Виталий Азанов,

директор медицинского информационно-аналитического центра:

Маммография — не такое простое исследование, как кажется, и далеко не всегда можно понять, что изображено на снимке. Врачи — тоже люди, и они имеют свойство ошибаться. Особенно если через рентгенолога проходят десятки пациентов в день. Да, анатомия у всех нас одинаковая, но кто-то толще или худее, у кого-то были различные заболевания, кто-то следит за здоровьем, а кто-то нет, соответственно, не всегда возможно точно сказать, есть признаки патологии или нет.

Некоторый процент снимков — выборка будет случайной — отправится на реэкспертизу на кафедру лучевой диагностики АГМУ при диагностическом центре Барнаула.

Диагностический центр Алтайского края. altapress.ru.

Диагностический уже готов принимать изображения, как только медорганизации будут подключены к архиву, станет возможной проведение реэкспертиз. Маммологические исследования выбрали, потому что они наиболее значимы для выявления онкологических заболеваний. В будущем эта процедура коснется и других видов лучевой диагностики — к маммографии добавятся компьютерная томография и рентген.

Виталий Азанов,

директор медицинского информационно-аналитического центра:

Отдельно взятый пациент напрямую не почувствует пользу этого проекта. Разве что испытает облегчение, если второе экспертное мнение не подтвердит плохой диагноз или, наоборот, поможет раньше выявить, начать лечение и продлить жизнь.

Те врачи, которые по итогам реэкспертизы чаще других «пропускают» патологии, пройдут дополнительное обучение. По словам Виталия Азанова, Минздрав ставит цель не наказать врачей таким образом, а минимизировать количество неверных диагнозов.

К примеру, за два года работы подобного проекта в Москве количество ошибок снизилось с 14 до 6%.

Также с началом работы регионального архива медизображений станет возможным дистанционное чтение рентгенограмм. В ряде больниц края рентгенологов не хватает, и быстро расшифровать такие исследования — проблема. Особенно если это вечер пятницы или выходные дни. А от быстроты зависит постановка диагноза и правильное лечение, особенно при заболеваниях легких.

В 2020 году в крае создадут круглосуточную службу расшифровки рентгенограмм, к ней подключат 10 больниц, где рентгенолог не работает в выходные и праздничные дни.

Диагностический центр Алтайского края. altapress.ru.

5. Региональная лабораторная информационная система

С внедрением этого проекта врач сможет сразу увидеть, готовы ли анализы, а пациенту не придется ходить в поликлинику за результатами.

Виталий Азанов,

директор медицинского информационно-аналитического центра:

Во многих больницах результаты лабораторных исследований пишут от руки. «Бумага» должна из лаборатории прийти к врачу, а идет она не сама по себе — ее носят люди. В больницах, конечно, нет должности «бумагоносильщика», это означает, что медсестры вынуждены отвлекаться от работы.

Иногда принять решение нужно здесь и сейчас, а циркуляция этой «макулатуры» отнимает время. С введением медицинской информационной системы врач будет видеть все анализы на компьютере по мере их готовности.

В этом году в систему войдут лаборатории 18 медучреждений. Приоритет отдан двум роддомам в Барнауле и крупным организациям регионального значения. Это Центр охраны материнства и детства, диагностический и перинатальный центры, Краевая клиническая больница, межрайонные учреждения в других районах и городах края — Славгороде, Камне-на-Оби, Алейске, Рубцовске, Заринске, Бийске, Ельцовском районе.

Новшество облегчит жизнь и пациентам. Имея личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг, уже в следующем году можно будет посмотреть свои результаты лабораторных исследований и не ходить лишний раз в поликлинику.

Это будет часть электронной медицинской карты. Помимо лабораторных исследований пациент сможет увидеть в личном кабинете на портале госуслуг и свои выписки из стационаров с диагнозами, лечением, заключениями.

К концу 2021 года в личном кабинете будут все медицинские документы пациента с электронной подписью врача.

Лаборатория СС0

6. Мониторинг движения лекарственных препаратов

Алтайский край вошел в национальную систему цифровой маркировки «Честный знак». На мобильный телефон можно скачать специальное приложение, которое читает штрихкоды с любых упаковок и выдает полную информацию о товаре — описание, состав, производитель и пр. С 1 января 2020 года это приложение будет работать и в отношении лекарственных средств.

«Любой человек, купив лекарство, сможет не только узнать информацию о препарате, но и посмотреть, в какую аптеку отгружена эта конкретная упаковка», — говорит Виталий Азанов.

Подделать штрихкод в этом случае можно, но бессмысленно. Как только препарат произведен, его регистрируют в системе, и она отображает все передвижения от поставщика до аптеки и покупателя.

Так у потребителя появится информация о последнем местонахождении упаковки. И если это место не совпадет с тем, где он купил препарат, значит, товар определенно контрафактный.

Сейчас больницы занимаются автоматизацией аптечных складов. Система действует в отношении не только розничных аптек, но и стационаров. Контрафакт совершенно точно не попадет туда, потому что будет проверяться еще «на входе» в больницу.

Простуда , грипп. Лекарства. СС0

7. Напоминание о приеме врача

Специальный робот будет напоминать людям о том, что врач ждет их в назначенное время. К системе в этом году в качестве эксперимента подключат барнаульские поликлиники № 7 и 1. За последующие два года к проекту присоединится вся поликлиническая сеть.

Проблема в том, что есть пациенты, которые записываются к врачам, но не приходят на прием. К отдельным специалистам «не доходит» до 15% получивших талон. Учитывая, что в крае бывает 17 млн посещений поликлиник в год, цифра получается внушительной.

Виталий Азанов,

директор медицинского информационно-аналитического центра:

Эти люди не звонят в регистратуру, чтобы отказаться от посещения, и тем самым занимают талон, который мог бы достаться другому человеку, которому нужен. Призываем граждан не стесняться и отменять визиты. А лучше, конечно, приходить.

За два дня до назначенного времени голосовой робот будет звонить и спрашивать, придет ли человек на прием. При отрицательном ответе система освободит талон, и он будет доступен для других пациентов на сайте госуслуг и регистратуре.

Регистратура в поликлинике. Анна Зайкова

8. Дистанционное наблюдение пациентов реанимации

В крае работают реанимационно-консультационные центры с круглосуточным постом, которые готовы помогать врачам в районах края.

Часто врачу в районе требуется помощь «старшего брата». В реанимациях будут установлены веб-камеры. Специалисты консультационного центра будут видеть на мониторе картинку из 60 больниц и оценивать состояние пациентов. Они же вместе с лечащим врачом будут принимать решение о корректировке лечения или транспортировке в краевые учреждения.

До конца 2019 года такое новшество появится в детских реанимациях края, в следующем году подключат и взрослые.

Пациентов возрастом до 20 дней будет «курировать» перинатальный центр «ДАР», свыше 20 дней и до 18-летия — Центр охраны материнства и детства.

Диагностический центр Алтайского края. altapress.ru.

9. Централизованная служба скорой помощи

Сейчас, вызывая скорую помощь в районе, пациенты попадают в центральную районную больницу, которая отправляет автомобиль. Но что делать, если ты оказался на стыке районов? Для скорой ехать из райцентра слишком долго.

Диспетчерскую службу планируется сделать единой, с центром в Барнауле, все вызовы будут поступать сюда. Диспетчеры в реальном времени увидят местонахождение всех машин скорой помощи и смогут отправить на место ту, что ближе.

Сейчас по такой схеме уже работает скорая помощь в Алейском и Бийском районах.

Скорая помощь. Moscow-Live.ru/www.flickr.com/CC BY-NC-SA

Факт

Эти проекты стали возможными в связи с национальным проектом «Здравоохранение». Одним из федеральных подпроектов стало создание так называемого единого цифрового контура в здравоохранении, который подразумевает информатизацию и внедрение новых технологий.

В регионах созданы специальные рабочие группы, которые определяют технологии и потребности в оборудовании. В Алтайском крае в рабочую группу по информатизации входят специалисты из 15 медицинских организаций края, это врачи и IT-специалисты.

Цена вопроса

178,5 млн рублей из федерального бюджета и 50 млн из регионального выделят в 2019 году на IT-программу.

177,7 млрд рублей инвестируется в России на федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» в 2019—2024 годах.

Справка

В ближайшие три года цифровизации в региональном здравоохранении запланировано приобрести 8552 компьютера и 3229 принтеров, 14 819 комплектов антивирусов и другое оборудование и программы.