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Здоровье

Из аптек пропал жизненно важный препарат для сердечников

Жители многих российских регионов столкнулись с дефицитом амиодарона — препарата от аритмии, сообщает «Первый канал». При некоторых болезнях заменить его невозможно. А чтобы амиодарон работал, необходимо постоянно поддерживать его концентрацию в крови.

Медицина. Здоровье. Таблетки.
Медицина. Здоровье. Таблетки.
СС0

«Это уникальный по своей антиаритмической активности препарат, <…> При желудочковых тахикардиях, которые угрожают жизни пациента, заменить его невозможно, ибо такая замена может усугубить ситуацию, вызвав новые нарушения ритма», — сказал «Российской газете» замглавы московской больницы им. Н.И. Пирогова Михаил Гиляров.

Амиодарон называют «лекарством от внезапной смерти», потому что желудочковая тахикардия может убить человека за считанные секунды. А препарат минимизирует этот риск.

В Алтайском крае дефицит амиодарона тоже есть, сообщает «Алтайская правда». В региональном Минздраве изданию объяснили, что это произошло из-за проблем с поставками. В ведомстве пообещали, что в скором времени препарат придет в аптеки.

В Росздравнадзоре «Первому каналу» сообщили, что амиодарон появится в продаже до конца марта.

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