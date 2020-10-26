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Здоровье

Из-за бессимптомных больных в Поднебесной за три дня обследуют порядка 5 млн человек

Китай запустил новую массовую скрининговую кампанию на северо-западе страны, где было выявлено 137 бессимптомных случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

Будут обследованы 4,75 млн человек — из-за девушки с текстильной фабрики. У работницы и ее родителей выявили коронавирус.

Все новые случаи — бессимптомные, пишет bfm.ru.

Тесты стали проводить 25 октября. Планируется, что 27 октября протестируют все 4,75 млн человек.

Китай, где коронавирус был официально зарегистрирован впервые в конце декабря, прежде чем он распространился по миру, в значительной степени преуспел в сдерживании эпидемии на своей территории с помощью большого количества тестов, мер сдерживания и ограничений передвижения.

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