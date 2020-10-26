Из-за бессимптомных больных в Поднебесной за три дня обследуют порядка 5 млн человек

Будут обследованы 4,75 млн человек — из-за девушки с текстильной фабрики. У работницы и ее родителей выявили коронавирус.
Все новые случаи — бессимптомные, пишет bfm.ru.
Тесты стали проводить 25 октября. Планируется, что 27 октября протестируют все 4,75 млн человек.
Китай, где коронавирус был официально зарегистрирован впервые в конце декабря, прежде чем он распространился по миру, в значительной степени преуспел в сдерживании эпидемии на своей территории с помощью большого количества тестов, мер сдерживания и ограничений передвижения.