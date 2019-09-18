Из-за дефицита препаратов в России может вырасти смертность по онкологии

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30% из-за предстоящего дефицита препаратов, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

Катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лейкозов, но и простейших лекарств, применяемых в сопроводительной терапии, полагает профессор.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят непроверенные дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — рассказал Масчан «Известиям».

Единственным решением проблемы он видит отмену законов, которые мешают западным производителям выйти на российский рынок.<Отечественные фармкомпании не смогут покрыть всю потребность в препаратах.

В России на протяжении последних нескольких лет растет число онкобольных. Сейчас врачи выявляют порядка 600 тыс. случаев онкологии в год, и эта цифра растет постоянно, пишет ura.ru. Более того, в Минздраве РФ считают, что в ближайшее время улучшения ситуации ждать не стоит.

О росте заболеваемости раком до этого также сообщал Национальный медицинский исследовательский центр радиологии. Говорилось, что в 2017 году на территории страны врачи диагностировали 617 тыс. новых случаев заболевания, в то время как годом ранее этот показатель был на уровне 599 тысяч.