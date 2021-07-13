Из-за ковида обновлены рекомендации по вакцинации от гриппа

Прививку от гриппа можно делать не раньше чем через месяц после прививки от коронавируса, говорится в проекте постановления Роспотребнадзора.

Таким образом, интервал между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее 30 календарных дней.

Контроль иммунизации от гриппа сотрудников образовательных организаций поручено вести региональным властям.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу они обязаны своевременно вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, образовательного процесса, пишет «Росбалт».

Ранее новосибирский инфекционист раскритиковала обязательную вакцинацию. Она отметила, что перед прививкой пациента необходимо обследовать, чтобы выявить хронические болезни, а уже потом принимать решение о вакцинации.